La scomparsa di Elvia Mosti l’ultima combattente partigiana

Se n’è andata una delle ultime partigiane. E’ scomparsa, infatti, all’età di 96 anni Elvia Mosti. E’ l’Anpi ad annunciarlo con profondo cordoglio. Combattente e staffetta, Elvia ha aderito subito dopo l’8 settembre 1943 ai primi gruppi di partigiani aderendo alla formazione “Gruppo Patrioti Apuani” che operava sulle Apuane. La sua famiglia era anti fascista: il fratello Danilo Mosti, partigiano, è caduto in Brugiana e a lui è stata intitolata la scuola elementare di Via Fiume; il fratello Pietro è stato deportato nei campi di lavoro in Germania e un altro fratello, Nelson, è scomparso nella campagna di Russia. Elvia Mosti era conosciuta e stimata soprattuto nella zona dove abitava, a Marina (Acquarella, Bondano e Ricortola). E’ sempre stata in prima fila nella lotta per la difesa della libertà e della democrazia ed ha contribuito con testimonianze e racconti in diverse pubblicazioni e interviste oltre che con varie presenze nelle scuole cittadine. Ha ricevuto la medaglia alla Resistenza, onorificenza concessa dalla presidenza del consiglio dei ministri a coloro che hanno contribuito nelle file dei partigiani alla liberazione del Paese. Nel recente congresso della sezione Anpi di Massa è stato nominata co-presidente onorario. I funerali si terranno oggi, alle 15, dall’obitorio del Noa alla chiesetta di Bondano.