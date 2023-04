La scommessa di Mussi "Capitale della cultura 2028 per rilanciare l’economia"

Quello che Guido Mussi, candidato sindaco del Partito Repubblicano Italiano, offre ai cittadini tramite il suo programma e la lista che lo sostiene sono "progetti concreti e un gruppo di candidati seri per ridare valore alla città". E’ questo, in sintesi, il messaggio lanciato ieri mattina da piazza Bad Kissingen a Marina di Massa. "E’ una scommessa non facile e ci stiamo impegnando per ottenere un risultato positivo – ha detto Giorgio Raffi, segretario della sezione ‘Giuseppe Mazzini’ di Massa del PRI - Una scelta maturata dopo cinque anni di lavoro con un gruppo di amici che si è piano piano allargato, arrivando a elaborare un programma credibile, non un libro dei sogni".

"All’inizio vedevo con difficoltà possibilità di successo – ha esordito Mussi – Poi ho notato che Massa sta reagendo bene, desidera qualcosa di diverso e di nuovo dopo che negli ultimi tempi ha subito un degrado economico e sociale che l’hanno relegata agli ultimi posti in tutta l’Italia centrosettentrionale. Purtroppo le potenzialità del territorio non solo non sono state adeguatamente sfruttate, ma sono state depauperate dall’inerzia e dall’inefficienza di amministrazioni inadeguate: basti guardare l’ultima amministrazione che si è addirittura autosfiduciata. La competizione non è facile - ha aggiunto - ma abbiamo creato un gruppo di candidati, di esperti e di sostenitori coeso e radicato sul territorio, che rappresenta tutte le fasce sociali e i settori professionali, un gruppo che analizza e lavora su tutti gli aspetti rilevanti della città per darle un futuro migliore. Abbiamo elaborato molte proposte qualificanti, fra cui quella di candidare Massa a capitale della cultura nel 2028, che sarebbe un successo clamoroso per la città e che darebbe anche slancio alla sua economia". Ecco i nomi dei candidati consiglieri: Daniela Antonietta Baldi, Serena Bellè, Paola Biagioni, Paola Bombardi, Massimo Ceccanti, Gabriela Gaitan, Denise Gallina, Stefano Ghio, Ilaria Gianfranchi, Amedeo Guadagnucci, Ilaria Lorenzetti, Luca Lorenzetti, Mauro Daniele Lucchesi, Carlotta Marini, Andrea Mochi, Alfredo Mosti, Claudio Palandrani, Serena Palilla, Giovanni Pesenti Barili, Mario Pieroni, Gianfranco Poma, Francesco Tartarelli, Armando Tognoni.