La scommessa di Guidi "Piani per scuole e sport pensando ai giovani E non sono un traditore"

di Luca Cecconi E’ carico e pronto. Marco Guidi si tuffa con grande entusiasmo nella sua prima campagna elettorale da protagonista. E’ consapevole delle difficoltà, a causa della divisione del fronte del centrodestra, ma anche forte di alcune certezze: l’appoggio di Giorgia Meloni e i risultati delle ultime elezioni che hanno visto Fratelli d’Italia al primo posto, in Italia e a Massa. Ai piedi delle Apuane FdI ha ottenuto il 29%. "I nostri elettori preferirebbero l’unione del centrodestra – dice Guidi – e abbiamo cercato in ogni modo di trovare una soluzione, ma non è stato possibile. Secondo me era opportuna una... staffetta, mantenendo il centrodestra unito. Certo, ci voleva un passo di lato di Persiani. Da mesi c’era molti dubbi all’interno della coalizione su un suo secondo mandato, quella del sindaco uscente era diventata una candidatura divisiva. Lo stesso Persiani aveva detto che si sarebbe ricandidato solo in un centrodestra unito. Poi ho fatto diversamente. Noi non potevamo continuare in quel modo. Dispiace per le polemiche, non si doveva arrivare a questo ma l’avevo messo in conto". Come si sente nel ruolo di traditore? "Non mi ci sento perchè non lo sono. Io continuo a lavorare nel centrodestra e per il centrodestra....