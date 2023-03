La ’Sciarpa rosa’ sarà esportata in tutta Italia

Il presidente della Lilt provinciale, Pietro Bianchi, ha fatto un excursus sulle iniziative svolte nell’ambito del centenario della Lilt, tra cui l’incontro a Palazzo Ducale con la collega giornalista della Rai, massese, Francesca Fialdini, in apertura della campagna del ’Nastro rosa’, la partita di calcio e l’inaugurazione del monumento della ’Sciarpa rosa’, condotto dalla volontaria, nostra collaboratrice,Angela Maria Fruzzetti, a conclusione dell’evento benefico ’Sciarpa rosa contro il cancro’, guinness italiano 2014.

Un’iniziativa che è rimasta nel cuore del presidente nazionale della Lilt, Francesco Schittulli, il quale ha concluso annunciando un grande riconoscimento per l’iniziativa massese: "Questa iniziativa della ’Sciarpa rosa’ – ha detto infatti – la voglio portare in tutta Italia e quindi mi attiverò fin dalla prossima settimana su Roma e scriverò a tutte le sezioni provinciali che a ottobre la campagna ’Nastro rosa’ si aprirà e si chiuderà con manifestazioni della ’Sciarpa rosa’ su tutto il territorio nazionale". Una grande soddisfazione per Massa, la promotrice e tutte le volontarie della Lilt.

Bianchi ha poi presentato nuovi progetti per il 2023. Molto toccante l’intervento di Claudia Alemanno, che si è resa disponibile con la Lilt di Massa Carrara per tatuare, gratuitamente, l’areola alle donne sottoposte a mastectomia, anche se, per fortuna sono sempre meno grazie proprio alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Hanno preso parola alcuni dei protagonisti dei progetti in programma tra cui Anna Sassi per l’educazione alimentare nelle scuole, il dottor Dante Cesaretti, per la prevenzione nelle fabbriche, il presidente del Cai, Paolo Simi, per le iniziative salutari in montagna, Romina Borracci per la partita di calcio della Torre a Pisa, e Andrea Pepe per le maratone Rac.