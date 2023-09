La scherma “Oltre il bel gesto” Una pedana speciale a Villa Cuturi

“Oltre il bel gesto”. Con questo titolo emblematico la scherma si presenta al pubblico di Marina di Massa nel giardino del Parco di Villa Cuturi, sotto il cielo stellato, a partire dalle 21. Sarà una serata con la scherma per raccontare le storie che vanno dalle medaglie all’amore per lo sport raggiungendo traguardi utili a tutta la società. Un evento possibile grazie al Comitato Promozione Sportiva "Mediterraneo Scherma" che, insieme alla Società Schermistica Malaspina Massa e al Centro Commerciale Naturale Marina di Massa e sotto il patrocinio di Sport e Salute Tocana e il Comitato regionale FIS Toscana, si sono impegnati per promuovere uno sport considerato di "nicchia" ma che rappresenta una grande storia di medaglie olimpiche, mondiali, europee ed italiane. Parlare solo di medaglie non sarà il tema centrale della serata, vista la presenza degli ospiti che rappresentano la Federazione, ma ci saranno delle storie di socializzazione ed inclusione da raccontare.

Una serie di domande con altrettante risposte per mettere in risalto quello che la scherma ha realizzato e sta portando avanti su temi importanti come la disabilità e il recupero post operatorio per le donne operate al seno. “Oltre il Bel Gesto” significa portare l’alto valore fondante di questo sport all’interno della società per farlo conoscere ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, ma anche ai genitori e agli adulti che abbiano voglia di iniziare un percorso di attività ludico motoria. La scherma si presenterà per i suoi titoli sportivi internazionali con l’intervista al toscano Filippo Macchi, 21enne astro nascente di Pisa che ha di recente messo al collo la medaglia d’oro nel fioretto individuale ai Campionati Europei di Plovdiv 2023.

Si parlerà di sport, passione e inclusione con il maestro di scherma fiorentino Alberto Bruni, tecnico preparatore per atleti non vedenti, e con un suo atleta, Lorenzo Ballini del ‘Circolo Scherma Attraverso di Firenze’, che scende in pedana con tutto il suo coraggio e la sua voglia di combattere. Cinzia Sacchetti, Presidente del Comitato Regionale FIS Piemonte e Responsabile Nazionale del progetto “Nastro Rosa” promosso dalla Federazione Italiana Scherma e Sport e Salute, ci racconterà come è nata l’idea di portare con la scherma quell’importante sostegno psicofisico necessario alle donne che hanno subito un’operazione al seno e quanto sta progredendo il progetto in tutta Italia. Durante la serata saranno consegnate agli ospiti delle targhe di riconoscimento per l’impegno profuso nello sport e nella società.