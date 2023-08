La scherma in mostra Combattimenti sul palco di Marina

Il Club Scherma Apuano porta di nuovo lo sport carrarese sotto i riflettori. Stasera la società schermistica apuana salirà sul palco nella cornice di piazza Menconi, a Marina di Carrara, per mettere in scena una rassegna interamente dedicata alla scherma in tutte le sue forme, anche le più inedite e meno conosciute. Come da titolo della serata, “Giocando con la scherma”, il nutrito gruppo di schermitori apuani si metterà in gioco con diverse rappresentazioni, esibizioni e momenti di pura interazione con il pubblico, giocando con elementi dell’immaginario collettivo legati a questo sport così antico e affascinante.

Evento eccezionale di quest’anno l’intervista al neo-campione del mondo a squadre Gabriele Cimini, atleta pisano già membro della squadra olimpica di spada per Tokyo 2021, appena tornato vittorioso con la delegazione italiana dai mondiali di Milano 2023, disputatisi il mese scorso. Uno spazio della serata sarà dedicato anche alla sperimentazione per il pubblico: gli atleti del Club Scherma Apuano si metteranno a disposizione di chi, tra grandi e piccini, vorrà provare a impugnare le armi della scherma olimpica e storica. L’evento, in programma per le 21.30, è completamente gratuito ed è inserito nella programmazione degli eventi estivi organizzati dalla Pro Loco di Marina di Carrara.