La scelta di Verdi e Sinistra "Al fianco di Evangelisti per una città smart e più accogliente"

Si erano presi le ultime 48 ore di tempo lo scorso weekend per sciogliere definitivamente la riserva in merito all’appoggio da dare alle amministrative ormai più che all’orizzonte. Ieri è arrivata infine la fumata bianca, che ha sancito la virata dell’alleanza Verdi-Sinistra – formata da Europa Verde, Sinistra Italia e Sinistra per Massa – a sostegno del candidato Fabio Evangelisti, anziché Enzo Romolo Ricci ’volto’ del Pd, alla corsa a sindaco di Massa.

Questo è avvenuto "perché spiegano gli alleati – pensiamo e vogliamo una città diversa. Dei massesi di ogni nazionalità. Più bella, più accogliente, più solidale, più fruibile e funzionale, che coniughi la crescita culturale della sua comunità alla unicità del suo irripetibile patrimonio fatto di persone e di luoghi, di storia e di natura". Al centro ci sono temi cari e caldi come la "citta dei beni comuni, delle energie rinnovabili e dell’efficienza dei servizi pubblici, dal trasporto alla sanità – proseguono – Vogliamo una città della scuola pubblica, della memoria viva e della Costituzione antifascista, una città dei diritti e dei doveri, più vicina alle fragilità di chi ha più bisogno, dai bambini agli anziani, dai giovani alle donne". Maurizio Bonugli aveva chiarito di essere stati come realtà "al tavolo del centrosinistra dalla prima ora" e di aver "fatto anzi sì che esso potesse essere più inclusivo coinvolgendo realtà cittadine. Poi gli stop e i rallentamenti dovuti ai problemi interni al Pd. Alla fine, la proposta di Ricci come candidato è arrivata come ’prendere o lasciare’". L’intenzione è stata fino all’ultimo di lavorare per non spaccare il fronte e fare sintesi. Adesso la direzione è presa. "Vogliamo una città del lavoro e della buona occupazione: una città disinquinata in cui torni economicamente conveniente investire; una città dell’industria sostenibile, del commercio di vicinato e diffuso, di una nuova idea di turismo diversificata e destagionalizzata – aggiungono – La città che vogliamo è “intelligente”, una “smart city” che pratica scelte politico-amministrative lungimiranti, nell’ottica di una reale rigenerazione urbana, e porta le periferie al centro". L’alleanza Verdi-Sinistra è espressione di più anime e al suo interno insieme a Maria Chiara Bontempi e Maurizio Bonugli (Europa Verde-Verdi) ’firmano’ la scelta di Evangelisti Luigi Germelli (Sinistra italiana), Angelica Gatti (Sinistra per Massa), Francesco Anselmi (Movimento Giovanile della Sinistra).

Irene Carlotta Cicora