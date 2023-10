La sanità secondo. Ugo Boggi

Il professore Ugo Boggi torna a Carrara. Lo farà per tenere la conferenza: ‘Le nuove sfide della medicina fra crisi del sistema sanitario nazionale e nuove tecnologie’. L’evento di venerdì alle 17.30, organizzato dal club per l’Unesco ‘Carrara dei Marmi’ in collaborazione con il comitato ‘Primo soccorso e urgenza’ patrocinato dal Comune, si terrà nell’aula magna dell’Accademia di belle arti. Il concittadino Boggi è uno dei più illustri chirurghi a livello internazionale, docente ordinario di chirurgia generale all’Università di Pisa e direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale e dei trapianti dell’azienda ospedaliera universitaria pisana. È inoltre professore associato aggiunto in chirurgia generale all’università di Pittsburgh, negli Stati Uniti. La sua esperienza operatoria consta di oltre 12mila interventi eseguiti come primo operatore, e copre tutti i campi della chirurgia generale tradizionale e di quella mini-invasiva. In particolare è specializzato nel trattamento di casi oncologici complessi di vari organi addominali ed extra-addominali. Avendo eseguito come primo operatore oltre 2mila 200 pancreasectomie, di cui circa 500 robotiche, è uno dei chirurghi italiani con maggiore esperienza nel trattamento dei tumori del pancreas. E’ creatore di tecniche chirurgiche adottate come standard internazionali: prelievo multi organo addominale in blocco, trapianto di pancreas retroperitoneale con drenaggio portale-enterico, pancreasectomia centrale con pancreaticodigiunostomia inframesocolica. In occasione della conferenza di venerdì il club per l’Unesco conferirà al professore l’attestato di merito "per essersi distinto nel campo della chirurgia - spiega il club - sperimentando con successo tecniche innovative".