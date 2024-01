La salute si cura anche a tavola con le lezioni per i diabetici

Cucinare per mangiare sano e per conoscere proprietà e caratteristiche delle varie materie prime. L’Agida, l’Associazione giovani diabetici apuani, organizza il corso di cucina “Cuciniamo Insieme?”, tenuto dalla Federazione Italiana Cuochi di Massa Carrara. Il corso nasce dall’idea di avvicinare alla cultura del buon cibo (e genuino ) persone diabetiche e non, condividendo, in una unica classe, l’esperienza del cucinare, e la conoscenza delle materie prime. E nella consapevolezza che mangiare sano non significa necessariamente assenza di sapori e di emozioni.

Un evento di convivialità aperta a tutti, diabetici e non, che sarà l’occasione per conoscere le eccellenze e le prelibatezze del nostro territorio, oltre a poter entrare a contatto con il mondo degli chef. Il corso inizia stasera alle 19,30 nell’Accademia della cucina di via Frassina a Nazzano e sarà tenuto dagli chef della nostra provincia, presieduti da Antonio Morelli (nella foto).

Sei lezioni pratiche e davanti ai fornelli che si concldueranno il 22 febbraio alla scoperta dei prodotti genuini che la nostra terra può offrire. Le prenotazioni sono ancora aperte, sebbene siano rimasti pochi posti ancora.

Il presidente dell’associazione Agida, Massimiliano Paolicchi che raccolgie ipazienti affetti da patologia diabetica dellaprovincia, ringrazia "per la sensibilità dimostrata lo chef Antonio Morelli, il quale, come presidente della Federazione italiana cuochi di Massa-Carara, ha da subito sposato l’iniziativa, e coinvolto i cuochi della nostra provincia.

Una occasione da non perdere, per divertirsi insieme, cucinare, imparare, assaggiare, e socializzare". Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il sguente numero 366 4425673.