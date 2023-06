La salute a portata di ‘Bottega’ Aprono gli sportelli nei Comuni

L’idea è “sposare” sanità digitale e servizi di prossimità nelle ‘Botteghe della Salute’, create da Regione e Anci Toscana per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, sociali e digitali, soprattutto nelle aree più isolate o disagiate. Uno sportello innovativo multifunzionale, gratuito, riconoscibile e facilmente accessibile a tutti, presente in particolare nei piccoli comuni delle zone montane o più periferiche come la Lunigiana. Nelle Botteghe della Salute si possono trovare servizi sanitari e sociali di pubblica utilità, informazioni, orientamenti. Stampare, ad esempio gli esami del laboratori, prenotare una visita medica tramite il Cup, avere informazioni sull’Inps, pagare il bollo dell’auto, misurare la pressione, stampare il Cud o l’attestato di esenzione del ticket sanitario, l’attivazione e l’utilizzo della tessera sanitaria e dello Spid, la consultazione del fascicolo sanitario e molto altro. La Bottega della Salute rappresenta dunque una scelta forte sulla via dell’innovazione sociale, che segna il passaggio da un’organizzazione della macchina pubblica distante e di difficile accesso, a strutture più flessibili e rispondenti ai bisogni dei cittadini, attraverso l’uso delle nuove tecnologie. E le Botteghe aprono lunedì anche in Lunigiana per fornire sostegno ai cittadini dei diversi comuni del territorio. Offriranno ai cittadini un facile accesso ai servizi amministrativi della sanità toscana, assistenza e supporto nell’utilizzo degli strumenti digitali. Si tratta di un progetto al servizio dei territori che sarà attivo un giorno ogni due settimane, dalle 9 alle 12. I primi sportelli aprono domani nel distretto di Barbarasco e Comune di Mulazzo; martedì nelle frazioni di Gavarini e Mocrone; mercoledì nella sede ambulatoriale (ex guardia medica) di Montedivalli e Croce Rossa di Albiano; giovedì 22 distretto di Fosdinovo; venerdì 23 Comune di Comano; lunedì 26 Comune di Zeri; martedì 27 Filattiera e Pontremoli; mercoledì 28 Licciana e Bagnone; giovedì 29 Comune di Casola, venerdì 30 a Sassalbo.

Gli sportelli saranno gestiti da Mattia ed Elisa, operatori che sono stati formati per dare informazioni e aiutare ad utilizzare i tanti servizi online della Pubblica Amministrazione. La Bottega della Salute è anche una preziosa occasione per i giovani che, attraverso questa esperienza formativa, metteranno un anno del proprio tempo a disposizione dei bisogni delle loro comunità. Secondo dati statistici raccolti da Anci Toscana sull’attività delle botteghe la maggior parte degli utenti botteghe sono over 65. Il progetto quindi punta all’inclusione digitale e territoriale, una sfida per promuovere i diritti di cittadinanza con attenzione alle situazioni di marginalità sociale e territoriale.

