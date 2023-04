“La saga del cacciatore“ di Massimo Tagino Si presenta il secondo volume della trilogia

Appuntamento sabato pomeriggio con inizio

alle 18 alla Libreria Sociale “Dal libro alla solidarietà“

in via del Colli con l’autore apuano Massimo Tagino pronto a presentare il suo romanzo intitolato “La Saga del Cacciatore” alla libreria sociale “Dal Libro alla solidarietà”. Il romanzo di Tagino regala una vera e propria ventata di freschezza al genere fantasy, offrendo una chiave di lettura innovativa che stacca dai mondi fantastici ai quali ci hanno abituato le serie televisive degli ultimi anni. La “Saga del Cacciatore“, un’appassionante trilogia che è giunta al secondo volume, è candidata al Premio Italia come miglior fantasy del 2022. Ciò conferma l’eccellenza

di un opera che è capace

di ritagliarsi sempre più spazio nel complesso

mondo editoriale di genere sfondando il muro di riluttanza nei confronti

di questo genere. Una volta conclusa la presentazione, verrà offerto ai partecipanti

un piccolo aperitivo.