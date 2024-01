La Rsa di Fossone slitta a maggio. Mantenuti i servizi al Monoblocco

Ieri si è riunita nuovamente la cabina di regia sulla sanità apuana. All’ordine del giorno la situazione degli edifici sanitari di Massa Carrara e le tempistiche dei lavori in corso al Monoblocco. Slittano a fine marzo i lavori per completare la Rsa di Fossone, che anche a causa dei problemi legati all’installazione del montalettighe dovrebbe essere operativa tra fine di marzo e l’inizio di maggio.

Alla cabina di regia hanno partecipato la sindaca di Carrara Serena Arrighi, il sindaco di Massa Francesco Persiani, quello di Montignoso e presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, l’Asl e Cgil, Cisl e Uil. Per quanto riguarda la struttura di via Bassa Tambura, l’Usl ha confermato che l’iter progettuale sta procedendo e si sta verificando la presenza di eventuali ordigni bellici. È stato inoltre affidato l’incarico per la progettazione e realizzazione dell’opera, sotto forma di appalto integrato.

Per la struttura di Montignoso il cantiere aprirà a breve, con le previste demolizioni e poi il progetto esecutivo della nuova Casa della comunità, dove troverà spazio una nuova sede di Consultorio.

A Monterosso i lavori per la palazzina H dovrebbero concludersi per la fine di febbraio. È in corso il posizionamento degli ambulatori mobili e saranno operativi per la metà di febbraio. Il piano rialzato dovrebbe essere pronto per i primi di febbraio. I locali dell’ex pronto soccorso invece dovrebbero essere utilizzabili dal 20 febbraio. Anche nella riunione di ieri l’Asl ha confermato che saranno mantenute a Carrara tutte le attività attualmente presenti.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la richiesta della massima attenzione sul mantenimento dei livelli occupazionali nell’ambito dei servizi esternalizzati. Questo percorso all’insegna della condivisione e della trasparenza proseguirà regolarmente. "L’obiettivo delle riunioni, che torneranno il prossimo mercoledì 24 gennaio – spiegano dalla stessa cabina di regia –, è quello di lavorare in sinergia, per il bene della comunità, svolgendo un ruolo di monitoraggio e di controllo sugli interventi in atto per continuare a garantire l’assistenza sanitaria nel territorio provinciale di Massa Carrara".