La rotta di Ragaglini "Tutela dell’ambiente, rilancio della montagna e incentivi al commercio"

Quale punto del suo programma la differenzia dagli altri candidati e perché?

"Noto con una certa soddisfazione che molti stanno “copiando” concetti e idee del nostro programma. Consiglio di preferire l’originale soprattutto per la realizzazione visto che la politica locale ha sempre fallito. La tutela dell’ambiente sarà il filo conduttore. Bonifiche, rigenerazione urbana, riduzione del rischio idraulico, recupero dei paesi di montagna, tutela delle sorgenti, turismo sostenibile, riqualificazione del lungomare e contrasto all’erosione".

Il piano dell’arenile è bloccato: cosa terrebbe e cosa cambierebbe di quello fatto? In quali tempi e con quali risorse arriverà a realizzarlo?

"Prima bisogna avere un arenile e oggi un terzo della nostra costa è senza spiaggia. Serve un ripascimento completo nonché la progettazione per la riqualificazione totale del lungomare. Il Piano dell’arenile va fatto ma deve essere condiviso con i cittadini e i portatori di interesse. I progetti di riqualificazione saranno finanziati dell’Unione Europea".

Bonifiche: tutti le promettono, nessuno ancora le ha fatte. Come pensa sia possibile arrivare ad una risoluzione? Che quali risorse e tempi?

"Il tema delle bonifiche rappresenta l’ignavia e il fallimento, ultradecennale, della politica locale. Vogliamo ricordare che nessuno, fino a un paio di anni fa, ha mai avviato i procedimenti di individuazione dei responsabili della contaminazione? Aziende in gran parte sparite. Bisogna mettere in campo la competenza necessaria per rimuovere i veleni per i quali i cittadini hanno pagato un tributo intollerabile per la loro salute e che frenano la ripresa economica".

Variante Aurelia: c’è chi dice sì e chi non la vuole. Da che parte sta? E se no: quale alternativa propone?

"La variantina Aurelia arriva, con 30 anni di ritardo. Non è la soluzione, lo dice Anas nelle carte: andrà soltanto a spostare parte del traffico dall’Aurelia a via Carducci, già intasata. Bisogna ridurre il traffico pesante su Turano con ordinanze consentite dal Codice della Strada per diminuire l’inquinamento e tutelare la salute dei residenti, convogliando parte del traffico pesante sull’autostrada con cui stipulare specifici accordi. Poi il Piano della Mobilità Sostenibile aiuterà a ridurre i problemi del traffico locale".

Montagna: quali progetti concreti per uno sviluppo promesso da tempo?

"Una grande opera di riqualificazione della montagna, con progetti specifici elaborati per ciascun paese da esperti del settore con una valorizzazione storica e architettonica. Inoltre i servizi: ambulatorio medico mobile, internet ad alta velocità, strade sicure, albergo diffuso ed escursionismo".

Commercio: sì o no nell’area industriale? E quale ricetta per rilanciare l’area?

"La zona industriale ha bisogno di manifatturiero e di imprese ad alto valore aggiunto. Bisogna sviluppare le infrastrutture che mancano, come Stazione Ferroviaria Unica, metropolitana di superficie con Firenze, realizzazione dell’autostrada Civitavecchia-Rosignano, raddoppio della Pontremolese, travel lift al Porto, maggiore arredo urbano, illuminazione e sicurezza".

Come pensa di risollevare il piccolo commercio e rivitalizzare il centro storico?

"La risposta è la programmazione condivisa con gli operatori del settore oltre a frenare l’apertura di nuovi centri commerciali. Incentivi, aiuti e sgravi sono importanti ma prima bisogna programmare eventi con un calendario annuale in grado di richiamare turisti e visitatori. Inoltre decoro, pulizia e sicurezza: alle persone piace passeggiare in città curate".

Marmo: quali regole metterà all’attività estrattiva? Come si comporterà con la riapertura prevista delle 7 cave?

"Le aziende del marmo sono imprese produttive: devono rispettare le norme sulla tutela ambientale, la fiscalità, la prevenzione degli infortuni. Più controlli con nuove tecnologie. Non vedo alcuna necessità di nuove cave. Bisogna aprire un confronto serio con il territorio sul futuro di un’attività non rinnovabile, che impatta sull’ambiente e può mettere a rischio la preziosa risorsa dell’acqua".

Qual è la sua ricetta per il turismo?

“Non esiste un solo turismo. Massa ha la fortuna, e la complessità, di averne diversi. La sfida non è con i nostri vicini ma con località in tutto il mondo raggiungibili con pochi euro. Dobbiamo offrire ai turisti una città bella e curata, puntare sulla formazione degli addetti, sul coinvolgimento degli operatori che devono essere all’altezza della sfida. Eventi e iniziative mirate alla destagionalizzazione".

Emergenza abitativa: quali progetti e con quali fondi l’affronterà?

"Subito un confronto serio con Erp. Dobbiamo avviare la ristrutturazione degli edifici esistenti non abitabili, sviluppare un programma di soluzioni abitative, anche temporanee, per le categorie più svantaggiate, pianificare il sostegno alla casa per le giovani coppie e per genitori singoli con figli".

Qual è il primo obiettivo che perseguirà? Come e con quali tempi?

"Istituzione delle Consulte Cittadine, dei Garanti e dei delegati per promuovere la Partecipazione, avvio della creazione dell’ITS al polo ex Bic, affidamento a una struttura universitaria altamente qualificata delle progettazioni dei Piani di mobilità sostenibile, del traffico, della sosta e dei nuovi strumenti urbanistici della città, nonché l’avvio delle procedure per i Grandi Progetti".