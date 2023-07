"La rivoluzione al monte è grillina" Martinelli rivendica le nuove leggi

Sulla firma della prima convenzione per il rinnovo delle concessioni interviene il consigliere di opposizione Matteo Martinelli. "La sindaca parla di risultato storico, ma la storia l’hanno scritta i consiglieri del Movimento 5 Stelle – scrive l’ex vice sindaco dei 5 Stelle Martinelli –. L’accordo prevede l’impegno del concessionario a versare al Comune i consueti canoni e contributi, ma l’aspetto rivoluzionario è l’impegno a lavorare in loco il 50 per cento dei materiali da taglio estratti e a realizzare progetti di utilità pubblica. Risultato storico, su questo concordiamo, peccato che le norme di riferimento sono state scritte e volute durante l’amministrazione De Pasquale e votate in consiglio solo dal Movimento 5 Stelle. I consiglieri dell’allora minoranza di Pd e Psi, anche questo va sottolineato, votarono contro l’introduzione di quelle disposizioni grazie alle quali oggi millantano di aver raggiunto un risultato storico. Durante l’amministrazione Arrighi si è solo definito l’iter burocratico iniziato sotto il mandato di De Pasquale. Se proprio un merito la Arrighi vuole prenderselo – conclude il consigliere – potrebbe rivendicare di non essere riuscita a mortificare e devastare l’ufficio marmo, impresa che invece le è riuscita benissimo con altri settori".

Sulla questione interviene anche Nicola Del Vecchio, segretario generale della Cgil di Massa Carrara. "La firma della prima convenzione nel settore lapideo rappresenta un primo passo importante, che fa venire meno le argomentazioni di chi sosteneva l’impossibilità di lavorazione in loco di almeno la metà del materiale escavato – scrive il sindacalista –. Questa firma evidenzia che si è aperta una crepa nel fronte datoriale che rende pretestuose le argomentazioni di chi affermava fosse impossibile la creazione della filiera. Adesso si proceda con la convocazione del tavolo per la definizione del piano di filiera, si attivino tutti i percorsi possibili utili a formare figure professionali che possano essere occupabili nel settore e si favoriscano sinergie a livello industriale che permettano di rendere operativi gli impegni che le aziende sono chiamate a sottoscrivere. Ora bisogna andare spediti verso l’applicazione della normativa regionale, sono infatti già passati 8 anni dall’approvazione della legge 35, il tempo dei rinvii e dei tatticismi è davvero scaduto. Ci auguriamo – conclude Del vecchio – che questa firma sia il primo passo verso un vero cambio che metta al centro il lavoro, il rispetto della sicurezza e del paesaggio in un settore che ad oggi non garantisce le necessarie ricadute occupazionali sul territorio, oltre a non garantire le dovute attenzioni alle tematiche ambientali".