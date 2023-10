"La rivalsa delle donne a Massa: la performance di Irene Baruffetti"

Grande successo per la performance “A heart not so white”, realizzata durante il vernissage dell’esposizione “On the other side” allo spazio Kulturshapp di Walferdange, in Lussemburgo. Tre le artiste partecipanti: Stella Radicati (pittrice), Sophie Guzzo (cantante) e la massese Irene Baruffetti (attrice e costumista).

L’esposizione tratta il tema delle donne, partendo da personaggi della letteratura che hanno cercato una rivalsa al ruolo “di sottomessa” imposto dalla società.

La performance, un monologo ironico scritto dalla stessa Baruffetti, parte dalla figura di Lady Macbeth (di cui l’attrice è modella nell’omonimo dipinto esposto) che si rivolge prima a un marito poco determinato, poi a un drammaturgo che nemmeno le ha dato un nome, per poi raccontare al pubblico quanti la hanno invece resa celebre attraverso l’arte, la musica, il cinema. Tutto questo mentre l’abito si smonta sotto gli occhi stupiti degli spettatori, mentre la pittrice Radicati lo ricopre di sangue scenico. Il tutto si conclude con la stupenda interpretazione a cappella della cantante Guzzo di “Woman” di Neneh Cherry, che culmina in una canto corale di rivalsa e unione femminile.

L’impatto emotivo della performance è stato tale che ne è stata richiesta una replica straordinaria presso lo spazio Fuelbox, sempre in Lussemburgo.