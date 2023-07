La rinascita del dialetto Tre nuovi appuntamenti con ’Personaggi di Massa’

Tre nuovi appuntamenti per ’Personaggi di Massa’, il format in dialetto ideato nel 2019 da Fabio Cristiani che ne è autore e che ogni anno aggiunge "nuove personalità bizzarre che hanno lasciato tracce nella visione della città". Stasera, alle 21.15, dalla fontana di marmo di Borgo del Ponte (con la collaborazione dell’associazione di quartiere e dell’angolo artistico ’Leonardo’), nove personaggi saranno protagonisti di uno spettacolo itinerante: Battì del Barilo, lo stesso Cristiani; la Togna, Stefania Cosseddu; Potta de Modena, Massimiliano Fagnini; Terè del Portogallo, Barbara Bassi; Bela d’i tre aranci, Irene Baruffetti; Benassi, Matteo Bigini; l’anguilla, Paola Gavarini; Ottà de casgiogrosso, Giovanni Paolo Tassi; Coccoè, Cesare Andreazzoli. Lo spettacolo sarà poi a Bargana (17 agosto, con la locale Pro loco) e Palazzo Ducale (25 agosto, patrocinio della Provincia).

Cristiani, che cosa rappresenta questo spettacolo?

"Dal 2019, quando i personaggi erano solo cinque, cerchiamo di mettere in luce e fare conoscere e riconoscere chi, pur con comportamenti stravaganti, ha rappresentato la città e ha in alcuni casi contribuito al suo sviluppo. C’è molto divertimento ma anche un lato malinconico sia nelle maschere cittadine, come Battì e sua moglie Togna, sia in personaggi realmente esistiti che hanno reso viva Massa".

E’ stato fra i protagonisti della serata in onore di Giovanni Jannello al Mug2: che cosa ha significato?

"Una serata stupenda, bella perché hanno trionfato genuinità e amore filiale che hanno riportato sotto i riflettori una figura importante umanamente e per la nostra cultura come quella di Giovanni, che ci ha dato tantissimo. La comunità deve rimpossessarsi dei suoi lavori, riproporre al pubblico le sue commedie e ristampare un libro come ‘Roba de ca’ nostra’ che è un po’ la summa della poetica jannelliana".

Come sta il dialetto?

"Nella città più popolare e fra gli adulti è ancora tanto presente; nel mio quartiere al bar fra noi si parla il dialetto. I giovani stentano un pochino a farlo proprio, però quando lo parliamo noi più grandicelli lo ascoltano. L’affetto per l’idioma locale c’è ancora".

Il suo valore letterario è ancora valido?

"Certamente e dobbiamo tenere in auge questo aspetto se vogliamo che i giovani se ne riapproprino. La storia letteraria di questa parlata locale non è certo esaurita".

Lei pone sempre il distinguo fra letteratura ’dialettale’ e ’in dialetto’: che cosa le divide?

"Le opere ‘dialettali’ tendono a essere solo comiche e un po’ trascurate; quelle ‘in dialetto’ affrontano, oltre al lato divertente, temi profondi e usano la nostra parlata come vera e propria lingua alla stregua dell’italiano oltre ad avere uno stile pregevole come scrittura. Jannello ci ha insegnato con i suoi lavori e le sue qualità di scrittore quanto valga il nostro teatro in dialetto".