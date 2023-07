La rigenerazione di Bonascola Sport, verde e aggregazione nel piano di riqualificazione

di Daniele Rosi

Attuare un intervento di rigenerazione urbana strizzando l’occhio agli aspetti di socialità. Sotto queste premesse è stato pensato il progetto di riqualificazione di Bonascola del Villaggio San Luca, previsto dal Pnrr e individuato per ridare nuova linfa a un’area da tempo degradata e con carenza di spazi pubblici. Il progetto, il cui termine per l’aggiudicazione dei lavori scadrà il 30 luglio, è stato illustrato in Comune nella commissione congiunta, urbanistica e lavori pubblici, presiedute da Augusto Castelli e Silvia Barghini, tramite alcuni rendering a schermo e un plastico preparato per l’occasione. A illustrare il progetto in commissione, a cui hanno partecipato gli assessori Moreno Lorenzini ed Elena Guadagni, sono stati alcuni progettisti incaricati dello studio Dodi Moss di Genova. Nell’intervento di riqualificazione, come annunciato alcune settimane fa, non troverà spazio il campo di calcio a undici per ragioni di spazio e rispetto delle norme Pnrr in tema di rigenerazione urbana; pena la perdita del finanziamento. L’intervento riguarda la rigenerazione urbana, recupero del degrado e creazione di aree aggregative di tipo sociale, e oltre al campo da calcetto, basket e padel, sono previsti un parco pubblico, nuovi percorsi, area giochi per bambini e una piccola palazzina spogliatoi e bar al posto dell’attuale tribunetta del campo da calcio. "Abbiamo voluto dare spazio a servizi pubblici di qualità degni per la collettività – ha spiegato l’architetto Matteo Rocca – e sul campo a undici ribadisco l’impossibilità del rispetto dei confini. Realizzarlo avrebbe voluto dire perdere il finanziamento". Scintille in commissione per il disappunto di alcuni consiglieri, in primo luogo Dante Benedini, che non ha gradito la marginalità, stando al suo racconto, con cui la commissione è stata interpellata durante la fase di elaborazione, definendo l’illustrazione del progetto come ‘una presa d’atto’. L’assessore Lorenzini ha poi cercato di stemperare i toni spiegando come, nel pensare al progetto, siano stati tenuti in considerazione gli incontri svolti a Bonascola con i cittadini.

Una riflessione è stata posta anche dalla presidente della commissione lavori pubblici, Silvia Barghini, che ha sottolineato come sul metodo sia necessario perfezionare l’organizzazione in ottica futura. "Bene l’ascolto della cittadinanza – ha ribadito - ma serve anche una condivisione con tutti i consiglieri".