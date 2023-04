La riflessione filosofica è... servita "Qui l’incontro di etica e cibo tipico"

Non poteva essere un’inaugurazione tradizionale, con un tradizionale taglio del nastro. E quando lui è sceso dall’auto e con un taglierino ha tagliato la tela che era davanti al portone, chi lo conosce bene non si è stupito più di tanto. Anche chi lo ha visto entrare e uscire di casa con un manichino tra le braccia. Lui è Francesco Rigosa, domenica pomeriggio ha inaugurato in modo originale ‘Contradiction’, un centro di riflessione gastronomica, a Virgoletta, nel centro storico della frazione villafranchese.

Lui e la compagna Noemi Masnari accoglieranno gli ospiti nella loro casa da giovedì, quando apriranno le porte per offrire un percorso di gusto e non solo. Andare a trovarli sarà molto di più che partecipare a una cena, sarà un’esperienza a 360 gradi, tra storia, filosofia, gusto e avanguardia. Lui indossava occhiali rossi e calze fucsia, in tinta con l’abbigliamento di Noemi, poi i due hanno mostrato il lavoro fatto in questi anni e invitato gli amici a partecipare a una cena un po’ particolare. Sul muro il manifesto di Contradiction, che gli ospiti saranno invitati a condividere.

"Siamo un centro di riflessione gastronomica - si legge - il gusto è al centro e si materializza attraverso sapori e suoni, in un circuito che ha il fine di scaturire emozioni e sensazioni". Gli ospiti presenti hanno visitato ilm palazzo storico e gradito l’ambiente che è stato creato per loro e che li attende. "Inauguriamo una nuova attività - ha detto il sindaco Filippo Bellesi - che andrà ad arricchire quelle già presenti a Villafranca, è un’attività un po’ particolare, coniuga filosofia, etica e buona tavola, propone abbinamenti particolari, varrà la pena assaggiarli". Francesco ha preferito restare in silenzio e intrattenere i suoi ospiti, raccontando anche il menù, composto da 14 proposizioni, tra cui nugget e cola, vitello tonnato, lumache, muscoli e nutella e in chiusura un bicchiere di acqua della famosa fontana di Virgoletta.

"A Contradiction - si legge ancora nel manifesto - il vero fine è l’incontro, l’incontro con l’atteso, con il diverso. E insieme con l’inatteso, in cui la sequenza delle 14 portate è volta al gusto, ma anche al confronto, alla riflessione, al dialogo e alla discussione. Quando si esce da Contradiction non si è mai uguali a quando vi siamo entrati".

Monica Leoncini