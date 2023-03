La richiesta: "Un padiglione Imm tutto l’anno alle iniziative del Coni"

CARRARA

Destinare un padiglione Imm per lo sport durante tutto l’anno. Questa l’idea lanciata dalla rappresentanza del Coni invitata nella commissione ‘sport e tempo libero’ presieduta da Silvia Barghini. A illustrare la proposta, il delegato provinciale Vittorio Cucurnia insieme al fiduciario Tiziano Baldi e Alda Mannini della segreteria. "Il 2 febbraio abbiamo chiesto un incontro con la sindaca – ha spiegato-, l’assessore allo sport, il presidente del Coni regionale, il presidente della Regione, l’amministratrice della Imm e il presidente della Provincia. Con dispiacere dico che mi hanno risposto solo la sindaca e il presidente del Coni regionale. Ci sono federazioni che sono molto interessate ai padiglioni Imm e portare in città eventi di un certo tipo; serve però che ci sia la volontà di tutte le parti. Lo sport non è politico ma trasversale, e serve una visione strategica che guardi al futuro. Prima di pensare al nuovo, come strutture, sarebbe utile recuperare l’esistente. Portare eventi sportivi fissi e continuativi su un padiglione sarebbe anche un’opportunità per il personale Imm da un punto di vista di occupazione".

Un utilizzo a tempo pieno di uno dei padiglioni su cui la commissione si è detta a favore, ma sul quale bisognerà comunque avviare un dialogo con Regione e Provincia e capire le intenzioni definitive. "I padiglioni C e D sono quelli che rispettano maggiormente i requisiti – ha aggiunto il fiduciario Coni, Tiziano Baldi – soprattutto per le altezze, e garantiscono soluzioni per basket e pallavolo. Lo sport a Carrara è vivo, indipendentemente dagli impianti a disposizione, e quelli presenti vanno aggiornati. Destinare un padiglione sportivo fisso alla Imm sarebbe un volano di sviluppo per la città".

D.R.