La richiesta di Costantino Concessione fino al 2072

The Italian Sea Group ha chiesto il rinnovo della concessione per altri 49 anni, fino al 2072. Una notizia importante non solo a livello di investimenti strutturali sul cantiere leader nella produzione di mega yacht da oltre 50 metri, ma anche in termini di nuovi posti di lavoro e di figure professionali del mondo della nautica. Il gruppo di Giovanni Costantino, come anche la vicina San Lorenzo, hanno deciso di puntare tutto sul territorio, e come altri cantieri hanno chiesto all’Autorità portuale l’adeguamento della concessione in essere nel porto marinello e in quello di Spezia ad uso cantieristica navale. Un rinnovo che servirà ad ammortizzare i costi e i futuri investimenti. A stabilire con precisione quanti saranno gli anni futuri della concessione sarà un’apposita commissione, che valuterà le richieste delle varie realtà, che nella nostra zona in meno di 30 chilometri rappresentano i marchi più importanti di tutta la cantieristica italiana. "L’Autorità portuale ha scelto di seguire lo sviluppo della cantieristica – commenta il presidente Mario Sommariva –. I grandi cantieri come The Italian Sea Group e San Lorenzo hanno già effettuato investimenti molto importanti. Negli anni c’è stato un raddoppio, se non una triplicazione degli investimenti rispetto a quelli previsti dalla concessione originaria. E così hanno chiesto l’adeguamento della concessione per poter ammortizzare gli investimenti in un periodo più lungo, perché come detto hanno fatto un volume di investimento molto superiore a quanto previsto inizialmente".

Insomma puntare sulla cantieristica anche in conseguenza di nuove assunzioni, figure professionali specializzate, interventi green, attrezzatura all’avanguardia. "Il consolidamento di queste attività in prospettiva e lungo termine – conclude Sommariva – è molto importante per il territorio perché significa nuovi posti di lavoro".

L’adeguamento della concessione per il momento è solo a livello di ‘avviso’, come riportato sul sito dell’Autorità portuale e sull’albo pretorio online del Comune di Carrara, nell’ottica della trasparenza si invitano i soggetti interessati a presentare per iscritto eventuali istanze all’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale – porto di Marina di Carrara – ufficio demanio entro il sabato 28 agosto. Alessandra Poggi