La ricetta per il rilancio Stanziamenti a fondo perduto e iniziative per attrarre turisti

Non sta bene nessuno. Massa, Carrara e Montignoso sono sulla stessa barca. C’è da trovare una soluzione per risollevare il commercio. L’assessore Andrea Cella di Massa: "Il Comune già nei 5 anni precedenti aveva già studiato incentivi alle attività commerciali che aderiscono alla valorizzazione dei luoghi del commercio. Abbiamo, non solo dato un sostegno a quelle attività che lo avevano chiesto, ma studiato insieme alle associazioni di categorie un regolamento che possa qualificare e diversificare le zone della città. Siamo partiti anni fa con il centro storico poi nel 2022 lo abbiamo esteso alla zona di Marina, e adesso stiamo lavorando per estenderlo alla zona montana. Non possiamo fare un regolamento che copre tutto il territorio, bisogna individuare delle aree che hanno delle peculiarità con l’obiettivo di arrivare fino alle zone periferiche in modo da diversificare i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi. Vengono dati dai 4mila a 6mila euro a fondo perduto ad attività che vogliono aprire e che sono già aperte che rispettano il regolamento in quella zona: chi segue i dettami può richiedere il contributo per beni strumentali acquistati nel corso del tempo, presentando la prova di acquisto. Aiuti e vincoli che servono non solo come spinta, ma anche per aumentare il decoro delle zone. Abbiamo rimesso 50mila euro con una variazione di bilancio per riaprire un bando e dare questi contributi. Puntiamo fortemente anche per offrire un’alternativa e diversificare le aree con una qualità importante".

Anche l’assessora Gina Gabrielli di Montignoso crede nel rilancio: "La nostra attenzione è massima. Sappiamo che i saldi non sono andati come speravano i commercianti. Credo che la soluzione sia incentivare il turismo per far arrivare clientela nuova a Montignoso. Abbiamo anche un progetto per il rilancio delle Capanne, via Roma in particolare. Bisogna resistere e cercare di andare avanti, sono sicura che il commercio potrà rialzarsi. I Comuni sono in sofferenza per quanto riguarda i fondi che arrivano da Roma, ma siamo pronti a fare la nostra parte. Dobbiamo scommettere sulle nostre tradizioni con eventi a tema che aiutino anche il commercio". L’assessora Lara Benfatto di Carrara si è fermata sui saldi: "Sono partiti a rilento, ma comunque c’è stato un recupero con i turisti. I commercianti mi sembravano soddisfatti".