La ricetta dei commercianti Rifiuti, viabilità, spiaggia e iniziative "Ecco come rilanciare Marina"

Si è insediato il nuovo consiglio direttivo del Centro commerciale naturale ’A spasso per la costa’ di Marina di Massa. Un Ccn rinnovato al suo vertice che punta a migliorare il nostro centro marinello sotto tutti i punti di vista e si aspetta molto dalla giunta comunale che uscirà dalle elezioni del 14 e 15 maggio. Il nuovo presidente è Giusy Giusti dell’omonima Tordelleria che da pochi anni ha aperto anche a Marina. Al suo fianco ci sono i vice presidenti Maria Grazia Dati (vicario) e Francesco Tonarelli.

Giusti, perchè ha deciso di imbarcarsi in questa avventura?

"Devo dire la verità, non ero moto propensa. L’impegno è gravoso, e me sto subito rendendo conto, e io sono già super impegnata nella mia attività. Ho deciso comunque di metterci la faccia nell’interesse dei commercianti e di Marina di Massa a condizione che tutti nel consiglio facciano la loro parte: siamo in 14 e dobbiamo remare dalla stessa parte, uniti".

Quali le priorità?

"Il primo punto riguarda la gestione dei rifiuti perchè stiamo vivendo una situazione di emergenza. Qui si levano i cassonetti ma le attività non sanno dove mettere i bidoncini dell’Asmiu per la raccolta differenziata. Inoltre c’è anche un problema di numero di ’passaggi’ per la raccolta. Ad esempio, per le attività di ristorazione ci sarebbe bisogno di più giorni per l’umido. Abbiamo già incontrato l’Asmiu, capiscono il nostro problema. Va detto che anche con i cassonetti, sempre strapieni di tutto, non era un bello spettacolo. Aspettiamo le isole ecologiche, sperando nel rispetto e nell’educazione di tutti, ma intanto registriamo con piacere che non saranno spostati i bidoni esistenti".

Le altre criticità?

"Come Ccn ci occuperemo di viabilità. Così com’è ora non va bene. Chiederemo alla nuova giunta una revisione delle chiusure e dei sensi unici. Una soluzione potrebbe essere quella di tenere la Ztl dalle ore 12 alle 15 e poi di sera, venendo incontro alle varie attività e ai turisti. Un altro aspetto su cui dobbiamo migliorare è il rapporto con i balneari, con le attività dei bagni: ci vuole collaborazione su tutto. Da parte mia e del consiglio massima apertura. Presto avremo degli incontri".

Ci sarebbe il problema della spiaggia da risolvere: senza quella addio mare e senza mare addio commercio...

"Proprio così. Per questo dobbiamo stare insieme – noi, gli operatori turistici e i balneari – per affrontare questa e le altre battaglie sul futuro di Marina".

A Marina sono in corso i lavori... vi piace il risultato che sta emergendo?

"Per niente. Vedo tanto catrame. Penso che la riqualificazione di Marina dovesse essere fatta in un altro modo, con più verde e più... bellezza".

Luca Cecconi