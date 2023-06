La Resistenza vista dalle donne Andrea Battistini compie il miracolo

La capacità della voce di evocare paure anche lontane. La forza dei corpi delle donne per far capire come la Resistenza sia universale. Non poteva celebrare meglio Spazio Alberica l’inaugurazione della rassegna sulle Resistenze con lo spettacolo ’La terza via’ realizzato dal regista Andrea Battistini. Sul palco sei attrici non professioniste che per una sera hanno compiuto il miracolo del teatro: coinvolgere, far sognare, educare e portare in mondi lontani e sconosciuti. Così un’altra proposta del vivace circolo presieduto da Luciana Ceccarelli, secondo un programma diretto da Marina Babboni (una garanzia in tema di spettacoli e teatro) che con pochi mezzi e tanta sapienza è riuscito ancora una volta a portare la vera cultura in città. Dietro la guida del celebre attore, Maura Brizzi, Chiara Bernieri, Lia Dell’Amico, Carla Ferrari, Maura Fescina e Patrizia Ulivi hanno rievocato attraverso letture l’atrocità della guerra. Approdate quasi tutte al teatro per la prima volta, le protagoniste hanno seguito un corso di 50 ore in cui Battistini le ha introdotte con sorprendente maestria alla recitazione.

Un centinaio di persone (di più non ce ne stavano al San Giacomo) si sono lasciate portare per mano attraverso un racconto non convenzionale dove i punti di vista erano molteplici e il risultato unico: la forza delle donne per combattere i conflitti. Di scena la rielaborazione di un attacco ceceno in un teatro di Mosca. Le attrici hanno attestato, ora come 20 anni fa, l’urgenza della pace in un Europa sempre più impotente. Il festival di Spazio Alberica, che fra dibattiti, concerti e spettacoli continua fino al 2 luglio, prosegue stasera con ’Donne verso uomini’, protagonisti i ragazzi del liceo classico ’Leopardi’ di Aulla a cura di Andrea Battistini.

Cristina Lorenzi