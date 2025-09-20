La resistenza di Bergiola. L’arte di Giuseppe Pezzica in dono per il futuro museo

Anche l’arte di Giuseppe Pezzica è stata protagonista a Bergiola Foscalina martedì, nel giorno della commemorazione del tragico eccidio, alla presenza della sindaca Serena Arrighi, dell’Anpi, di autorità civili, religiose e militari, in particolare di una cospicua rappresentanza della Guardia di Finanza. Una giornata in cui la comunità si è stretta nel segno della memoria, e le opere del professor Pezzica hanno restituito un senso profondo di resistenza viva. Il figlio Gianpaolo, che continua a portare avanti l’eredità artistica del padre, ha donato alcune tavole e xilografie dedicate proprio al drammatico evento e alla Resistenza apuana, temporaneamente esposte nella sede della Pubblica Assistenza, oggi gestita dalla Pro Loco Bergiola, in attesa di essere ospitate nella scuola che, alla fine del restauro, diverrà museo della memoria e centro culturale.

Il legame con la Resistenza è vivo anche nelle parole di chi ha ricordato la figura del professore, vice comandate della formazione partigiana Alfredo Ceci: fu lui a fornire agli alleati preziose informazioni sulle fortificazioni antiaeree tedesche dislocate tra la Palmaria e il Tino, rischiando più volte la vita attraversando le linee nemiche. Con queste donazioni e con il progetto del nuovo museo, Bergiola Foscalina non solo custodisce il ricordo delle vittime ma lo trasforma in un centro vivo di cultura e resistenza civile, dove passato e presente si incontrano per costruire un futuro consapevole. Durante la commemorazione, piazza della Repubblica è stata teatro anche per la proiezione di due interventi cinematografici: “Un fiore dalla cenere” di Simone Morelli e “Glaucoma” di Matteo Marchi e Luca Giacomelli, capaci di restituire il senso di un passato che continua a interpellare il presente. Poi l’excursus storico-culturale del professor Daniele Canali, che ha richiamato l’importanza della memoria come strumento di educazione civile per le nuove generazioni. Spazio quindi al dibattito con Umberto Moisé del Coordinamento Antimilitarista di Carrara e Cristina Ronchieri dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle Scuole e delle Università. Coordinamento affidato a “Restiamo Umani – Riconvertiamo Seafuture” con la presenza di Francesca Vatteroni, per una riflessione corale sui rischi di nuove guerre e sull’urgenza di coltivare pace e giustizia sociale. Aperitivo musicale con il coro “Le Malerbe” che ha fatto rivivere con il canto le voci della Resistenza. Bergiola, 81 anni dopo, rinnova il suo impegno a non dimenticare, trasformando il dolore della strage in memoria attiva, arte e comunità.