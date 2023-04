La Regione non lascia sola Aulla Giani promette il nuovo auditorium "Ripristinarlo sarà una vera sfida"

Le ferite dell’alluvione si stanno risanando. E presto Aulla avrà di nuovo un cinema. La visita del presidente della Regione Toscana di ieri è stata proficua per la città: Giani ha infatti garantito il finanziamento necessario per la sistemazione dell’auditorium che si trova sotto palazzo comunale. Un tempo era il cinema ‘Città di Aulla’, sempre molto frequentato, con gli ultimi film in programmazione, ma anche un grande punto di ritrovo e di organizzazione di eventi di ogni genere, da quelli sportivi a quelli culturali. Fino al giorno dell’alluvione del 25 ottobre 2011 quando il fiume Magra sfondò un argine, provocando la morte di due persone e arrecando una distruzione mai vista prima, se non ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il fango invase anche il cinema, rendendolo inagibile e da allora degradato. E’ stato chiuso, in attesa di un progetto e dei finanziamenti necessari per potere sistemare quell’enorme spazio, che può ospitare circa 600 persone.

Da un po’ di tempo c’è un progetto, per il ritorno a nuova vita della sala polifunzionale, che tornerà a disposizione della cittadinanza. Nel corso dei mesi ci sono stati diversi incontri tra l’amministrazione e dirigenti regionali, per affrontare le emergenze irrisolte del Comune di Aulla. Era stato infatti siglato un accordo di programma tra il comune stesso e la Regione Toscana, riguardanti, tra le altre, la messa in sicurezza di quartiere Gobetti, di quartiere Matteotti, delle scuole di Serricciolo e Albiano Magra, l’asfaltatura completa di viale Lunigiana, il recupero e riallestimento completo del salone polifunzionale. "Giani ci ha offerto supporto per le opere della ricostruzione – ha commentato il sindaco Roberto Valettini – avere notizia delle concrete e possibili soluzioni ci fa piacere, perché evidenzia la sua vicinanza". Da sottolineare che l’accordo di programma è un atto formale con il quale la Regione Toscana si impegna a reperire e a corrispondere le risorse indispensabili alla definizione di situazioni ancora aperte. Inizialmente il contributo per l’auditorium era di 800mila euro, ma ne serviranno altri 300mila. "Abbiamo approvato una nuova variazione di bilancio – ha concluso Giani – per ulteriori 300mila euro, a favore della ricostruzione del salone polifunzionale. Il suo ripristino sarà una sfida vinta dopo il dramma dell’alluvione".

Monica Leoncini