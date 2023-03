La rabbia sul cantiere navale "Nostro dovere è tutelare l’impresa Quei capannoni sono in regola"

di Cristina Lorenzi

Un’assemblea infuocata dove sarebbe stato necessario fare chiarezza sul delicato e controverso rapporto fra porto, Nca, capannoni industriali, turismo e litorale. Invece la bagarre e la rabbia hanno impedito interventi che sarebbero stati di chiarimento. Così l’assessore all’Urbanistica Moreno Lorenzini interviene sui capannoni costruiti da The italian sea group che sono stati al centro delle proteste di ambientalisti e residenti e che qualcuno vorrebbe portare all’attenzione della Procura. "Quei capannoni – spiega Lorenzini – insistono su un’area industriale e hanno avuto il nulla osta della conferenza dei servizi avvenuta nel febbraio del 2022. La sovrintendenza avrebbe avuto 60 giorni per opporsi, ma secondo la regola del tacito assenso non ha ritenuto ci fossero obiezioni".

La conferenza dei servizi, lo ricordiamo, vide il disco verde dell’Autorità portuale, vigili del fuoco, capitaneria di porto, Comune, giunta 5 stelle. Ancora più fermo Luca Perfetti, dirigente dell’Autorità portuale proposto a Marina, dirigente del demanio per Spezia e Carrara e del lavoro portuale per Spezia e Carrara, il quale ricordando che ieri mattina ha consegnato gli atti richiesti a Italia Nostra ha voluto entrare nei dettagli del decreto con cui la Conferenza dei servizi dette tutti i permessi il 14 febbraio dello scorso anno. "Abbiamo consegnato gli atti, richiesti il 16 febbraio, il 23 marzo, con una settimana di ritardo rispetto ai tempi previsti. Il decreto 21 del 2022 parla chiaro: si tratta di un’area industriale, non certo protetta come qualcuno voleva far intendere. Il compito di un’Autorità portuale è tutelare il lavoro, l’impresa e l’occupazione. Il cantiere, oltre ad aver riqualificato un’area degradata con manifatture di pregio, garantisce lavoro a 400 dipendenti diretti, oltre agli indiretti e all’indotto. Quei capannoni di 24 metri per 175 sono a norma di legge per costruire i mega yacht".

"Il porto – prosegue Perfetti – deve lavorare, stiamo procedendo con il water front proprio per separare l’area industriale da quella turistica. Se Baker Hughes ha aperto da noi è perché esiste il porto. Poi si piange perché manca lavoro e i nostri giovani sono costretti a esodi fuori provincia. Il porto fa polveri e rumori, ma insiste in un’area industriale, non in un’area protetta".