La rabbia della sindaca Arrighi "Chiedo un piano dettagliato e mi mandano due planimetrie"

"No ad allarmismi e facili populismi". Gettala croce sull’Asl la sindaca Serena Arrighi ancora in attesa di un piano per gestire l’emergenza del monoblocco. "Ora è il momento che tutta la città sia unita per difendere la nostra sanità, partendo dal presupposto imprescindibile della tutela del paziente". Difendendo Roberta Crudeli dalle accuse della minoranza che l’hanno definita non idonea a difendere gli interessi dei cittadini, Arrighi si dichara convinta che "la sua esperienza sia importante nella gestione di questa fase tanto delicata". Smentendo qualsiasi rumors sulla chiusura del distretto di Avenza, Arrighi ribadisce la posizione del Comune: "non è possibile che ancora oggi dall’Asl non sia uscito un piano definitivo per la gestione dell’emergenza. Dopo la nostra richiesta abbiamo ricevuto una prima risposta dall’azienda: semplici planimetrie del tutto insufficienti. Per questo ho scritto alla direttrice generale Maria Letizia Casani per chiedere nuovamente, e in tempi stretti, un documento ufficiale in cui venga descritto nel dettaglio ogni aspetto del nuovo progetto di riorganizzazione. In particolare ho chiesto che non solo vengano illustrate tecnicamente e in ogni loro aspetto le scelte progettuali, ma anche che sia data una precisa spiegazione del perché si sia arrivati a compiere queste stesse scelte". Arrighi vuole sapere perché l’Asl abbia deciso, contrariamente alla prima proposta presentata, lo spostamento del day hospital oncologico e oncoematologico al Noa e non il suo mantenimento nei locali dell’ex pronto soccorso o della palazzina H. "Ho chiesto come mai ci sia una data certa solo per lo spostamento del day hospital oncologico e oncoematologico, mentre si parla genericamente dell’ultimo giorno utile concesso dai vigili del fuoco per il trasloco di tutti gli altri servizi. Ho chiesto perché tale spostamento sia previsto così a breve vista la proroga concessa dai vigili del fuoco. Se l’Asl è in possesso di un cronoprogramma chiediamo ci venga fornito e non ci vengano date solo ipotesi. L’azienda ci deve anche chiarire il motivo per cui si rendano necessari questi trasferimenti alla luce del contenuto dei verbali dei vigili del fuoco. E’ poi necessario che Asl ci fornisca situazione aggiornata, date e preciso cronoprogramma circa la realizzazione della nuova palazzina, i lavori di messa in sicurezza del Monoblocco e, non ultima, l’apertura della nuova struttura di Fossone e il conseguente trasferimento delle cure intermedie. Ho poi risollecitato Casani a farmi avere il piano originale di trasferimento e riorganizzazione inviato ai vigili del fuoco alcune settimane e che non mi è mai stato dato".