La rabbia del ’Salvetti’ arriva in piazza "No al doppio turno per le lezioni"

di Margherita Badiali

L’Istituto Salvetti è sceso di nuovo in piazza ieri mattina per manifestare. Erano in 200 tra alunni, insegnanti e genitori a dare un segnale per farsi ascoltare dalle istituzioni per alcuni aspetti della vita scolastica che non li rende sereni. Oltre all’acclarato problema della mancanza dei laboratori odontotecnici che coinvolgerebbero ad oggi due classi, e in futuro un’altra di 31 allievi, anche gli spazi e il timore di essere costretti a dei turni pomeridiani per mancanza di aule accessibili. Con queste premesse ieri mattina erano in piazza Aranci: "per chiedere quello che ci spetta di diritto". Sono scesi allora dal Comune il sindaco Francesco Persiani e dalla Provincia il presidente Gianni Lorenzetti per ascoltarli e parlare con loro. "C’è sicuramente un buco nel percorso - afferma il sindaco di Massa- La faccia ce la metto io e se non ho vigilato sono pronto ad ammetterlo. Esistono comunque tre enti ed ognuno deve fare la sua parte. I nostri tecnici hanno preso in mano la situazione che stanno provando a risolvere. Anche se ci vogliono modi e tempi importanti, assicuro che faremo sinergia e daremo del nostro meglio per i ragazzi".

"Con gli studenti siamo onesti - afferma Lorenzetti- si occupava della questione un dirigente al quale è subentrato uno nuovo, ma parliamo anche di responsabilità politica". Dopo un breve intervento delle istituzioni è passata la palla ai genitori e agli alunni che hanno voluto domandare "come si procederà da qui in avanti, la burocrazia sarà stretta"? Persiani ha risposto: "nessuno ha il piacere di vedervi in questa situazione. La colpa è di qualcuno ma non è voluta, le persone sbagliano ma faremo di tutto". L’insegnante Pina Bigini ha ribadito che non sia utile perdersi nelle responsabilità "apprezzo la vostra presenza - si rivolge a Persiani e Lorenzetti- ma il nostro problema è che noi dobbiamo fare scuola e non possiamo perdere del tempo prezioso. No anche ai doppi turni che sembrano essere l’unica possibile soluzione e siamo in una situazione di assoluta precarietà". I ragazzi tuonano che hanno bisogno di tempistiche serie per capire come poter studiare in serenità e con spazi adeguati. "In 17 classi e senza 4 aule. - dice lo studente Edoardo Vitolli- abbiamo spostato i banchi al piano superiore per i laboratori e il materiale è ancora imballato. Se non facciamo pratica il nostro indirizzo è inutile".

Anche i genitori erano presenti per dare supporto ai ragazzi: "Abbiamo iscritto i nostri figli a Massa proprio perché l’indirizzo era di livello, ci avevano assicurato che fosse tutto regolare e invece ci troviamo qui vedendo che nelle ore di laboratorio i ragazzi non fanno nulla o lavorano in modo approssimativo. Per non parlare dei doppi turni ai quali noi genitori siamo completamente contrari perché i ragazzi, come tutti gli studenti hanno anche necessità di coltivare passioni extrascolastiche e dedicarsi ad altro nel pomeriggio e poi anche il problema di accompagnarli a scuola, per noi è una strada impraticabile". L’indirizzo odontotecnico ha in calendario settimanale circa 9 ore di laboratorio, che ad oggi è stato fatto solo in via teorica. La problematica è stata poi affrontata a quattr’occhi in comune con Persiani, l’assesora alle politiche scolastiche Nadia Marnica e il nuovo dirigente ai lavori pubblici Fabrizio Boni, e il consigliere Giovanbattista Ronchieri.