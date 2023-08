La rabbia del Centrodestra "Siamo stati aggrediti"

Si erano raccomandati di non portare bandiere politiche alla fiaccolata per il Monoblocco, ma loro: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia il consiglio del ‘Comitato primo soccorso e urgenza’ non l’hanno accettato, e si sono presentati con gli stendardi dei vari partiti. Le bandiere del centrodestra hanno suscitato la rabbia dei Carc, che dopo varie offese sono passati dalle parole ai fatti impedendo loro di proseguire la sfilata, bloccandoli nella scalinata di piazza Gramsci. Per placare gli animi è stato necessario l’intervento della polizia in tenuta anti sommossa. Per il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti "la mobilitazione contro la chiusura del Monoblocco è stata macchiata da violenza politica di certa sinistra che ha sbarrato la strada del corteo ai simpatizzanti della Lega e del centrodestra. Dispiace che il capo politico dei violenti abbia potuto perfino intervenire alla fine del corteo".

Sulla questione intervengono anche Marco Guidi (coordinatore provinciale di FdI) e il capogruppo in consiglio comunale Massimiliano Manuel. "Abbiamo partecipato insieme alle altre forze di centro destra alla manifestazione contro la chiusura del Monoblocco – scrivono i due esponenti politici –, e lo abbiamo fatto con le nostre bandiere per rivendicare il nostro ruolo di forza politica che da sempre si batte per la tutela della nostra sanità. Spiace che qualcuno abbia voluto creare momenti di tensione con le forze del centrodestra solo per distogliere l’attenzione e consentire alla sindaca Arrighi, alla giunta e agli esponenti del Pd di fare la loro passerella indisturbati". In piazza anche l’ex consigliere comunale Cosimo Maria Ferri, che ha detto "ho partecipato come cittadino perché penso che ogni cittadino debba partecipare in maniera corretta e nel rispetto di tutti. È un momento di difesa del Monoblocco, una struttura fondamentale per la salute dei cittadini. L’articolo 32 della Costituzione è la stella polare in questo senso, e quindi deve essere un faro per tutti".

Per la Lega interviene anche il commissario provinciale Nicola Pieruccini. "Seppur molto partecipata anche da semplici cittadini, la protesta si è rivelata un flop, soprattutto dopo che Fiorella Fambrini ha deciso di arginare la partecipazione del centrodestra. La fiaccolata si è svolta in un corteo di ’assassini’ che andavano a piangere sulla tomba del morto. L’effetto prodotto dalla campagna di odio contro l’opposizione ha dato il via a una vero e proprio scontro con un gruppo di Carc che al grido di ’fascisti’ ha impedito a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia di salire la scalinata di piazza Gramsci".

A.P