La questione del porto ridotta a derby

Continua il ‘derby’ su porto ed erosione. Aveva cominciato il Pri, con le differenti posizioni dei Repubblicani di Massa e di Carrara, ora sono i sindaci Arrighi e Persiani a duellare. Del resto stiamo parlando di due economie importanti per il territorio, quella industriale e artigianale legata soprattutto al porto e quella del mare e del turismo che riguarda principalmente Massa. Due economie legate dal fatto che la presenza del porto ha danneggiato quella del mare in termini di erosione. Per non parlare dell’incalcolabile danno ambientale. Questo è ormai accertato da tutti gli studi scientifici, anche se qualcuno tende sempre a minimizzare o a dare le colpe al saccheggio dei sedimenti dal Magra, che certo ha influito ma non quanto il porto.

Luca Cecconi