La Provincia affida al Comune i lavori di ripristino della strada

Sarà il Comune di Zeri a eseguire i lavori di ripristino e di risagomatura del piano viabile lungo la strada provinciale 37 di Pontremoli-Zeri, all’altezza del chilometro 16, per un totale di 100mila euro stanziati dalla Provincia. L’opportunità è offerta da un decreto che consente la sottoscrizione di apposite convenzioni che delegano agli enti locali lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi. La necessità di procedere all’esecuzione delegata è stata presa a seguito della valutazione che la Provincia, pur disponendo delle necessarie competenze amministrative e tecniche per provvedere alla progettazione e all’affidamento dei lavori ed alle relative incombenze che riguardano l’intervento, si trova attualmente nell’assoluta impossibilità di procedere con la tempestività che il caso richiede alle necessarie pratiche di affidamento progettazione e lavori, in considerazione dell’insufficiente numero di personale addetto