La Protezione civile in piazza. Attività sui rischi delle alluvioni

Nonostante la pioggia i volontari della Vab e del Consolato del Mare anche ieri erano in piazza Gramsci per promuovere le buone pratiche di protezione civile, in particolare sui rischi legati alle alluvioni. Una due giorni di sensibilizzazione ospitata all’interno del mercatino ‘Aspettando il Natale’ organizzato dalla Pro loco Carrara, a cui hanno partecipato con uno stand anche le ex allieve dell’istituto Figlie di Gesù.

Come ogni anno la Pro Loco organizza questo mercato per proporre ai cittadini regali artigianali e di nicchia. Nonostante la pioggia in parecchi hanno deciso di fare un giro in piazza Gramsci, compresa l’assessore allo Sport Lara Benfatto che si è fata scattare una foto sulla slitta con Pietro Ricci nei panni di Babbo Natale. Ricci ha realizzato anche il mezzo di locomozione di Babbo Natale.

Tornando alla protezione civile la due giorni in piazza Gramsci è stata l’occasione per sensibilizzazione sulle buone pratiche di protezione civile, in particolare sul rischio alluvionale, tema molto caro al centro operativo di protezione civile del Comune di Carrara di cui Vab e Consolato del Mare fanno parte. Oltre alle buone pratiche di protezione civile i volontari avevano allestito uno spazio dedicato ai bambini. Un’area ludico didattica dove i piccoli si sono divertiti a fare i vigili del fuoco spegnendo delle finte fiamme.

Oltre alle pratiche di protezione civile i visitatori hanno potuto vedere anche i mezzi e le attrezzature che vengono usate dai volontari in caso di necessità, come per esempio le divise utilizzate durante le alluvioni.

Alessandra Poggi