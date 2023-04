La protesta si allarga anche all’Itis Galilei Mancano spazi e aule: una sede per due istituti

La protesta degli studenti delle superiori si allarga a macchia d’olio: ieri parte dei ragazzi dell’Itis Galilei di Avenza ha deciso di scioperare per la mancanza di spazi. Mancanza dovuta al fatto che l’Itis da anni ospita anche gli studenti del liceo scientifico Marconi, orfani della sede storica di viale XX Settembre ormai ridotta a un eco mostro. Non tutti gli studenti hanno deciso di aderire allo sciopero, ma la protesta di chi ha deciso di non entrare in aula è una ulteriore testimonianza del disagio che stanno vivendo gli studenti per la mancanza di spazi. Una questione spinosa che dovrà risolvere la Provincia, l’ente di riferimento delle scuole superiori. Lo ricordiamo a Marina di Carrara sono in agitazione i ragazzi del Montessori che vogliano spazi per tornare ad essere un unico liceo delle Scienze umane, al classico Repetti (che ospita parte dei ragazzi dell’istituto Montessori) i ragazzi hanno manifestato la solidarietà ai colleghi ribandendo che la sede del classico non potrebbe contenere tutte le Scienze umane, e gli studenti dello Zaccagna hanno manifestato per la mancanza di una palestra e la chiusura del sottopasso.