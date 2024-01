La protesta in piazza Betti: "Portiamo in strada i valori antifascisti"

A pochi metri di distanza da Villa Cuturi, nella centralissima piazza Betti, a Marina di Massa, scende in strada il mondo della Cgil e del centrosinistra, con la sezione locale dell’Anpi, poi Unione Popolare, Legambiente, Rifondazione Comunista, Giovani Democratici e tante altre realtà. Il ritrovo è alle ore 16 per "una grande manifestazione democratica". Nel mirino non tanto la presentazione quanto il contenuto del libro che il segretario provinciale della Camera del lavoro, Nicola Del Vecchio, non ha esitato a definire "intriso di fascismo, razzismo, misoginia e omofobia". E’ stato proprio Del Vecchio a trainare sin dai primi momenti la protesta, impegnandosi in un confronto politico e sociale a distanza anche con il sindaco Persiani. "Essere fascisti non è un’opinione, è una vergogna – ha dichiarato il segretario Cgil poche ore fa –. Mi chiedo come sia possibile che il primo cittadino non colga l’elemento di provocazione. Saremo lì non certo per impedire a qualcuno di parlare, ma per portare in piazza i nostri valori antifascisti, un’altra visione di società rispetto a quella che viene raccontata in quel testo". In piazza saranno di certo in tanti. Del Vecchio ha annunciato la presenza di rappresentanti istituzionali del territorio e forse anche del sindaco di Stazzema. L’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia) ha mandato una lettera che sarà letta in piazza, così come sarà presente l’Associazione nazionale dei deportati (Aned). Soprattutto ci sarà l’Anpi di Massa che in queste ore ha confermato la propria adesione: "Ci siamo riconosciuti nella riflessione di Del Vecchio sulla presentazione del libro. A seguito della stessa la Cgil ha incontrato partiti, circoli e associazioni antifasciste quali la nostra. Negli incontri si è approfondita la questione e concordato una iniziativa. Invitiamo tutti i cittadini antifascisti a parteciparvi".

E arriva anche l’adesione dei circoli di Carrara e Massa-Montignoso di Legambiente attraverso i due rispettivi presidenti, Paola Antonioli e Francesco Rossi, perché – evidenziano – il libro se la prende anche con gli ambientalisti: "Contiene una serie di ‘strafalcioni’ nel capitolo dedicato proprio agli ambientalisti. Ma non è solo per questo motivo che aderiremo alla protesta. Saremo in piazza per ricordare anzitutto la Shoah e l’orrore di uno sterminio e che quell’orrore non è ‘piovuto’ dal nulla ma è stato generato dall’idea che l’altro, il diverso, il pensiero difforme fosse un ‘mondo al contrario’ da contrastare e abbattere. Nessuno vuole impedire al generale Vannacci di parlare alla pancia del Paese e di realizzare così facili profitti: quello che è inaccettabile è che le istituzioni non si rendano conto della totale inopportunità di permetterglielo in un sito della collettività, tanto più in questa giornata che dovrebbe invece essere interamente dedicata a riaffermare che l’Italia è una repubblica antifascista. In piazza ci saremo per questo, come partigiani della Costituzione".