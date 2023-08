La prosa in dialetto di Zia Rita Storie di vita in salsa massese

MASSA

Sarà presentato stasera alle 21.15 nel Parco XXV Aprile alla Rocca di Massa, il libro “Le opere en dialetto masseso della maestra Margherita Tramonti Castori”, scritto da Carlo Vignali. L’organizzazione della serata, in collaborazione con la Pro- loco Rocca Malaspina, sarà curata da Paolo Giannotti per ricordare la figura e l’opera della “Zia Rita”, accompagnato da Bruno Cantoni e Mario Ricciardi che reciteranno alcuni racconti tratti dal libro stesso. Parteciperanno alla presentazione: la casa editrice Tara Editoria con i suoi titolari Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti, le figlie di Margherita Daniela e Giuliana Castori e l’autore (in foto). Il libro stampato da Tara Editoria è stato scritto da Carlo Vignali, concittadino già autore nel 2016 del libro “Diario - Due anni di prigionia in Germania 1943-1945” ed è la completa trascrizione di tutta la produzione letteraria in dialetto massese di Margherita Tramonti in Castori, all’epoca (anni 197080) l’unica “prosatrice dialettale”. Lei maestra elementare ed educatrice, essendo dotata di intelligenza fine, umorista e con capacità narrativa, aveva tradotto in racconti e commedie quanto osservava e coglieva dalla gente comune e conosciuta, trattando sempre di argomenti veri, soprattutto umoristici ma anche melanconici eo drammatici. Tredici “racconti brevi” scritti a partire dal 1970 (il primo andato perduto) per la partecipazione ai concorsi organizzati dal “Certame Dialettale Massese” nella cui giuria figuravano Cagetti, Mosti, Nancesi, Lazzoni, Jannello ed altri, vincendone molte edizioini, fino a ricevere nel 1983 il Diploma d’onore quale “Benemerito della cultura popolare”. Ma ha scritto anche due “commedie dialettali”: “Piè de Cannélo - barocciaio al desopre de ogni sospetto” e “U’ l’aete visto el me’ galeto?”.

"Questo lavoro di riscrittura e presentazione dei testi originali in dialetto massese lasciata dalla “Zia Rita“ cioè Margherita Tramonti in Castori – spiega l’autore, Carlo Vignali – nasce dal suo desiderio di vedere raccolto e trascritto il suo lavoro. Si tratta in maggior parte di “racconti brevi“ scritti per la partecipazione ai vari concorsi eo certami dialettali dell’epoca a partire dal 1970, ma contiene anche due commedie dialettali". Margherita (Rita in famiglia) era nata a La Spezia nel 1923, figlia di madre ligure e padre lunigianese ma trapiantata a Massa". L’iniziativa è a ingresso gratuito.