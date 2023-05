La proposta: "Per la pallanuoto si acceda ai fondi della Banca Europea"

In città mancano gli spazi per gli allenamenti della pallanuoto del Club Nautico. La consigliera comunale di Italia Viva Alice Rossetti propone una soluzione. "Siamo l’unica squadra della Toscana a primeggiare tra le migliori d’Italia e il Club Nautico è artefice di un successo che vale il doppio, perché l’importante risultato sportivo arriva nonostante le profonde difficoltà organizzative che la squadra ha dovuto affrontare per mancanza di spazi dove allenarsi – scrive Rossetti – invito l’assessore Lara Benfatto ad utilizzare l’iniziativa annuale dell’Istituto per il credito sportivo che sostiene gli investimenti dei Comuni nell’impiantistica sportiva anche per il 2023. Un plafond di 100 milioni di euro con provvista della Banca Europea, che prevede la concessione di mutui a tasso fisso e a tasso d’interesse completamente abbattuto, destinati agli enti locali per la realizzazione di infrastrutture sportive, da stipulare entro il 31 dicembre 2023". Rossetti quindi passa all’attacco. "La squadra del Club nautico è un motivo di orgoglio per la nostra città – prosegue la consigliera – ma è stata esclusa da manifestazioni di plauso da parte della sindaca Serena Arrighi e dell’assessore Benfatto. Avevo già evidenziato la carenza di spazi natatori nella nostra città e che nel silenzio assordante di sindaca Arrighi e assessora Benfatto, le sezioni di nuoto e pallanuoto del Club Nautico avevano continuato a collezionare successi e medaglie, nonostante debbano macinare chilometri su chilometri ogni giorno per andarsi ad allenare nella piscina di Lavagna. L’intreccio tra sport e la politica della Arrighi è emerso chiaramente con il calcio, plastica dimostrazione di come lo sport sia inteso da questa amministrazione solo come passerelle di promozione politica. Nei play off della Carrarese erano presenti in tribuna autorità come la sindaca e gran parte della giunta".