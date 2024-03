La proposta: "I cavatori diventino artisti del marmo"

Il portavoce regionale di Europa Verde Toscana, Eros Tetti torna a parlare di marmo. "Sosteniamo fermamente la necessità di allineare le nostre pratiche locali con gli obiettivi globali di conservazione e sostenibilità. Le Alpi Apuane meritano una protezione prioritaria che vada oltre i confini regionali. La proposta del Piano del Parco delle Alpi Apuane offre una direzione chiara e necessaria verso la preservazione di questo patrimonio. Contrariamente alle critiche, tale piano non è il frutto di estremismo ecologista, ma piuttosto il risultato di un attento esame delle esigenze ambientali, sociali ed economiche del territorio. Imperativa l’approvazione immediata, affinché si possa avviare un processo di guarigione e rigenerazione dell’ecosistema apuano. Per quanto riguarda il futuro economico delle comunità locali, proponiamo una transizione giusta e strategica per i lavoratori del settore estrattivo. La nostra visione è che i cavatori diventino artigiani del marmo, focalizzandosi sulle risorse estratte fuori dal parco, in particolare a Carrara. Questo percorso di trasformazione richiederà un impegno concreto da parte di tutti gli stakeholder, inclusi i governi locali e regionali, le imprese, i sindacati e le associazioni ambientaliste. Solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo potremo superare le sfide attuali e garantire un futuro prospero per le Alpi Apuane e per le comunità che ne dipendono. Invitiamo – conclude – quindi tutte le parti interessate a unirsi a questo sforzo collettivo".