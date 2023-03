La Pro Loco in aiuto del ‘Dynamo Camp’

‘Dynamo Camp’ è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia dedicato a bambini con patologie. E’ attivo a Limestre, in provincia di Pistoia, in un’oasi affiliata al Wwf e dal 2007 offre a titolo gratuito programi ad hoc di Terapia Ricreativa, ideata per minori affetti da gravi malattie. "E’ con grande sorpresa e vivo senso di gratitudine – afferma Roberta Vallini di Licciana, volontaria e referente dell’associazione – che nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la cospicua cifra di 1.500 euro come donazione da parte di Francesco Micheli a nome della Pro Loco di Licciana di cui è il presidente. E’ ammirevole l’impegno profuso durante l’anno dai componenti della Pro Loco in molte attività sul territorio, il cui ricavato viene poi devoluto in atti di solidarietà ,come nel nostro caso".