La primavera esplode in centro

La primavera colora il centro storico: sabato 20 aprile arriva la Festa dei fiori. Esposizione e vendita di fiori, miele, piante aromatiche e da orto e ancora mercatino di prodotti biologici e tipici, conversazioni e incontri con produttori e coltivatori, degustazioni e tanto, tanto altro ancora. Sabato, a partire dalle 8 fino alle 20 il Comune, in collaborazione con Coldiretti e la partecipazione di associazione Crisoperla organizza in centro storico la ‘Festa dei fiori’. Per tutto il giorno in piazza Alberica sarà protagonista il mercato delle fioriture di stagione allestito da Coldiretti. Fino a sera il salotto buono della città si colorerà con i mille colori della primavera grazie a tante bancarelle piene di fiori, piante aromatiche e da orto e ancora miele e i suoi derivati. In piazza delle Erbe fino alle 13 grande protagonista sarà invece il mercatino dei prodotti biologici e tipici in collaborazione con l’associazione Crisoperla, ma sono in programma anche degli incontri con i produttori agricoli su fiori e agricoltura biologica e, da non perdere, degli speciali assaggi di prodotti agricoli a base di fiori di campo. Gran finale in musica a partire dalle 17 al palco della Musica di piazza d’Armi con l’esibizione della scuola di Musica comunale che per l’occasione parteciperà non solo con i suoi giovani allievi, ma anche con il gruppo senior.