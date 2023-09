La prevenzione sale in quota Screening a Campocecina per proteggere occhi e pelle

La prevenzione sale in montagna e si ferma domani a Campocecina, nella cornice del rifugio Cai, per accendere le macchine sui problemi dermatologiche e della vista che possono insorgere a seguito di una eccessiva e prolungata esposizione ai raggi solari. Saranno le eccellenze mediche del territorio, dalle 11 alle 13, a effettuare gratuitamente in loco ma su prenotazione - sul sito di Nausicaa o sul posto - esami di screening per la ricerca di glaucoma e melanoma. Il direttore del reparto di oculistica Andrea Bernardini e il direttore di dermatologia Giovanni Bagnoni dell’ospedale di Massa, metteranno a disposizione la loro professionalità. "I possibili danni oculari da esposizione solare sono prodotti soprattutto dai raggi Uva e Uvb – spiega Bernardini – e le contromisure da adottare, come ad esempio la scelta di un buon occhiale, devono essere molto mirate. Non solo estate, non solo mare o montagna ma una prevenzione che vale tutto l’anno e che aiuti a proteggersi da cataratta, cheratite corneale, degenerazione maculare, secchezza oculare ma anche da tutte le problematiche che possono interessare le nostre palpebre".

Organizzatore dell’evento insieme all’azienda Nausicaa, il presidente dell’ Unione ciechi e Croce Rossa provinciale, Giorgio Ricci. "Fare informazione e fare screening – dice – sono le armi più efficaci che noi associazioni abbiamo a disposizione, specialmente attraverso eventi con questi medici che offrono la possibilità di uno screening gratuito. Il supporto delle istituzioni come Asl e Nausicaa eleva e potenzia l’efficacia del nostro operato a tutto vantaggio del cittadino che potrebbe sviluppare patologie come ad esempio il glaucoma". La prima iniziativa nel 2020, ‘Occhio al Neo’, ricorda Bagnone, "ha permesso di intercettare 10 melanomi e 70 tumori della pelle su 2500 esami sul territorio di Massa Carrara, tutti poi trattati con successo. Sarà importante quindi individuare il cittadino più a rischio, in questo caso l’amante della montagna, per effettuare esami specifici e convincerlo che i tumori della pelle sono una realtà estremamente diffusa. Solo la prevenzione primaria rappresenta un’arma davvero efficace".