La prevenzione del glaucoma in farmacia

Visite gratuite in farmacia per individuare il glaucoma in 10 minuti. Da lunedì fino a fine anno, prende forma il ‘Progetto prevenzione glaucoma’ di Nausicaa. Per accedere allo screening è sufficiente telefonare in farmacia o recarsi sul sito nausicaacarrara.it e procedere con la prenotazione online. "Nel nostro paese le persone non vedenti a causa del glaucoma sono 200mila – illustra il presidente Antonio Valenti - e le previsioni per i prossimi 20 anni non sono incoraggianti: molti casi non vengono diagnosticati se non tardivamente. Dati alla mano, stiamo parlando di 2500 cittadini oltre i 40 anni colpiti da questo disturbo dei quali 1.250 circa inconsapevoli di esserlo, solo in provincia. Invitiamo quindi i cittadini che rientrano nei criteri di inclusione a partecipare a questo screening assolutamente semplice, gratuito e non invasivo che può salvare la vista".

Il servizio sarà attivo da lunedì a venerdì 21 dicembre nelle farmacie comunali: dal 6 al 10 novembre alla farmacia Del Cavatore a Carrara. Dal 13 al 17 novembre alla Perla di Bonascola. Dal 20 al 24 novembre alla farmacia di Fossone. Dal 27 novembre all’1 dicembre alla Prada ad Avenza. Dal 4 al 7 dicembre alla Paradiso di Marina. Dall’11 al 15 dicembre alla Fiorillo di Marina. Infine, 8-12 gennaio alla comunale di Fivizzano.