La preside Consoli a Carrara: "Ascoltate le nostre richieste"

Una scuola modulare che sicuramente guarda al futuro e che mette sul piatto sfide importanti per i diretti protagonisti della vicenda. Tutti questi progetti sono stati illustrati ieri, lunedì, dalla sindaca Serena Arrighi assieme agli assessori Roberta Crudeli, Elena Guadagni e Moreno Lorenzini e all’ingegnere comunale Nicola Festa nel corso di una riunione che si è tenuta in via Marco Polo con la dirigente scolastica della ‘Taliercio’ Maria Concetta Consoli e i rappresentanti di insegnanti, lavoratori e genitori degli alunni.

"Il progetto illustrato ieri – aggiunge la dirigente scolastica della ‘Taliercio’ Maria Concetta Consoli - tiene conto della maggior parte delle richieste avanzate dalla scuola. Apprezziamo lo sforzo dell’amministrazione che ci consentirà di garantire una didattica di qualità e di restare nel territorio di Marina est. Lavori importanti e strutturali di questa portata necessitano dell’interlocuzione costante tra tutti i soggetti coinvolti".

"Siamo certi – conclude il suo intervento la dirigente scolastica – che il clima di cooperazione che abbiamo cominciato a maturare consentirà di procedere in modo disteso, valutando sempre in modo sinergico le scelte funzionali, nell’ottica del servizio all’utenza e della riduzione dei disagi".