La preoccupazione di Tozzi: "Cooperativa La Rocca addio. Cosa faranno ora i ragazzi?"

"Quale sarà il futuro per le persone con disabilità che frequentano la Cooperativa La Rocca?". Se lo chiede Pier Angelo Tozzi come ex presidente della consulta provinciale alle disabilità, alla luce della liquidazione della cooperativa per mancanza di servizi. Uno sfogo amaro quello di Tozzi, che denuncia l’immobilismo delle istituzioni, in particolare dell’amministrazione comunale. "Il romanzo ‘L’Agnese va a morire’ che elogia la storia civile del nostro Paese mi pare calzante per una riflessione su quanto sta accadendo con l’imminente chiusura della cooperativa La Rocca di Fossone – scrive Tozzi –. Con La Rocca in Provincia termina una storia lunga 40 anni. È stata la prima cooperativa nata per facilitare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. E adesso come l’Agnese va a morire".

"L’allora lungimirante intuizione di quel gruppo di famiglie con figli o figlie disabili che fondarono La Rocca, oggi sconta una vicinanza delle istituzioni non adeguata per impedirne la chiusura – prosegue Tozzi –, e questo nonostante la cooperativa sia fortemente radicata nel territorio. La Rocca non chiedeva alcun sostegno finanziario o assistenziale, la soluzione che si attendeva era quella di dotarla di nuovi servizi in modo da poter progettare un futuro sostenibile. Nessun tavolo di lavoro promesso dall’amministrazione comunale è stato attivato, e nessuna proposta concreta è stata formulata. Il rammarico aumenta considerato che in consiglio comunale sono presenti consiglieri che hanno visto La Rocca radicarsi sul territorio, e sono sati testimoni delle motivazioni, dei valori ma anche dei sacrifici sostenuti dalle famiglie fondatrici". "Oggi però sembra che la cooperativa da modello da elogiare sia divenuta un’entità inutile che se chiude nessuno se ne accorge – conclude Tozzi –. A questo punto della storia sorge doverosa una domanda molto preoccupante. Quale sarà il futuro delle tre persone con disabilità che ogni giorno frequentano La Rocca fino a sentirla come una loro seconda casa? Il loro domani sarà quello di tornare a passare le ore in ambito domestico? La legge 328 del 2000 pone in capo alle amministrazioni comunali, di concerto con l’Asl, il compito della stesura del Progetto individuale di vita per le persona con disabilità, è quindi lecito chiedersi quali iniziative sono allo studio".