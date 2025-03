La polizia allontana due pericolosi stranieri dal territorio nazionale

La polizia ha adottato provvedimenti di allontanamento dal proprio territorio nei confronti di due detenuti stranieri appena usciti dal carcere. In particolare, un cittadino albanese di 39 anni, all’atto della dimissione dalla casa di reclusione dove aveva espiato una lunga pena detentiva per reati connessi al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, irregolare sul territorio nazionale, è stato preso in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura, i cui poliziotti lo hanno accompagnato alla frontiera aerea di Pisa e condotto in aereo nel proprio paese di origine, dopo che il questore Santi Allegra (nella foto), considerata la pericolosità sociale dell’uomo per l’ordine e la sicurezza pubblica ha emesso nei suoi confronti un ordine di lasciare immediatamente il territorio nazionale. Non meno significativa è stata l’espulsione di un altro detenuto, uscito per fine pena, un cittadino senegalese di 40 anni, che durante la propria permanenza in Italia aveva commesso numerosi delitti, tra i quali spaccio di sostanze stupefacenti e rapine. Ad avvalorare la sua pericolosità sociale, condanne anche per minacce e atti di resistenza e violenza nei confronti delle forze dell’ordine commessi con una certa frequenza nel corso del tempo oltre che l’abilità a dissimulare la propria identità con documenti falsi riuscendo in un caso anche a sostituirsi ad altra persona.

Pertanto, in considerazione della sua pericolosità sociale, nonché dell’ingresso e del soggiorno illegale sul territorio nazionale, si è proceduto alla sua espulsione con provvedimento formale, e appena uscito dal carcere è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di palazzo San Gervasio (PZ) per il definitivo allontanamento dal territorio Nazionale.

L’attività dell’Ufficio Immigrazione, in stretta collaborazione con la polizia penitenziaria, ha permesso di dare una pronta risposta alle richieste di sicurezza della penitenziaria, ha permesso di dare una pronta risposta alle richieste di sicurezza della cittadinanza consentendo di allontanare quegli stranieri che con le loro condotte antisociali costituiscono un pericolo per la collettività. Il questore Allegra: "Allontanare materialmente dal territorio cittadini stranieri irregolari e pericolosi per l’ordine e la sicurezza consente di evitare che questi, privi del necessario titolo per soggiornare nel Paese, possano trattenersi irregolarmente commettendo reati di varia natura e destando particolare allarme nella comunità. Lavorare sulla prevenzione accresce la sicurezza percepita dai cittadini della Provincia".