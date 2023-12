La politica delle donne. Nuovi incarichi in giunta per rilanciare il territorio

Un segnale forte arriva dalla politica lunigianese sul fronte della promozione delle pari opportunità e del contrasto allo spopolamento. A distanza di pochi giorni, sono ben due i Comuni interessati da avvicendamenti nella composizione delle rispettive giunte e che vedono giovani donne autoctone determinate a promuovere il territorio.

"Comano è il paese dove sono nata e cresciuta. Lavoro qui come operatrice socio assistenziale - dichiara la neo assessora Gloria Ricci - e nell’ultimo anno ho comprato casa perché qui vedo il mio futuro. Amo le mie origini e voglio contribuire a promuovere il nostro piccolo Comune". Neo assessora anche a Villafranca: "Io e tutta la mia famiglia siamo di Malgrate. Sono nata e cresciuta qui. Lavoro come infermiera a Borgo Taro ma ho comprato casa a Villafranca - dichiara Veronica Galeotti - dove ho messo radici, in un luogo vicino alla mia famiglia". Due determinanti diverse che però hanno generato lo stesso risultato: a Comano, un rimpasto di giunta per scongiurare una crisi annunciata dalle dimissioni di Francesco Fedele dal doppio ruolo di vicesindaco e assessore. A Villafranca, un passaggio del testimone già annunciato ad inizio estate dall’ormai ex assessora Alice Vietina per motivi lavorativi e familiari che l’hanno portata a risiedere altrove. "Assumo una responsabilità importante ed impegnativa, soprattutto dopo gli otto anni di gran lavoro che Alice ha fatto per il Comune di Villafranca" dice la Galeotti che, accanto alla nuova delega, mantiene quelle al sociale ed alla sanità già possedute in precedenza: entra in corsa nella imminente programmazione natalizia con cui è determinata a mettersi alla prova. Alla sua prima candidatura politica, nel 2020 la Galeotti era stata eletta in consiglio comunale ed ora assume la delega assessoriale nello stesso anno in cui ha tagliato il traguardo dei quarant’anni. Un passo avanti anche per Silvia Musso che va ad occupare il ruolo di capogruppo di maggioranza liberato dall’avanzamento della Galeotti. Anche a Comano, la Ricci avanza di grado con un’altra donna: Anusca Pellegrini, già assessora a scuole e sociale è la neo vicesindaca al posto di Francesco Fedele, mentre la Ricci va a ricoprire le deleghe assessoriali di Fedele. Eletta alla sua prima candidatura nel 2019, ora assume quindi le deleghe al Castello-turismo-prodotti tipici. "Sono orgogliosa - dice - di essere entrata in giunta. È un bel compito e spero di esserne all’altezza. Apprezzo che il sindaco abbia puntato sui giovani e che mi abbia dato l’opportunità di mettermi in gioco per il mio paese".

Michela Carlotti