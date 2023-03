La poesia Ricordando il Pascoli a Massa

La poesia, ma in genere la narrazione, come base del dialogo fra i popoli nel senso più profondo del termine. E’ questa la missione che il Centro Francescano di Studi, presieduto da Maria Luisa Drago, si è dato celebrando nei giorni scorsi presso la Sala della Resistenza di Palazzo Ducale la decima edizione della Festa mondiale della poesia, partecipata soprattutto dai giovani: un centinaio di studenti di tre istituti superiori massesi – classico, linguistico e musicale – hanno seguito i lavori dimostrando molto interesse e curiosità e cogliendo dalle relazioni che si sono tenute spunti per la loro attività didattica e sociale. L’evento è iniziato con la lettura della poesia di San Francesco “Il cantico delle creature” da parte di Fernando Petroli accompagnato dalla musica di “Fratello sole sorella luna” eseguita dal maestro Giancarlo Piovan, organista della cattedrale. Dopo i saluti della presidente del Centro e dei politici presenti – il consigliere regionale Giacomo Bugliani; l’ex presidente della commissione cultura del Comune Sara Tognini; la vice presidente della Provincia Elisabetta Sordi e la ricercatrice in Scienza della formazione e rappresentante dell’ufficio scolastico Roberta Bergamini per l’ufficio scolastico -, ci sono stati una serie di interventi, tutti molto applauditi. Il responsabile...