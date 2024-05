La pittura informale di Giacomo ’Jeff’ Rossi alla ’Vecchia Mandragora’

Oggi, alle 19, al circolo Acsi ’La Vecchia Mandragora’ viene inaugurata la mostra del pittore Giacomo Rossi (nella foto). Artista poliedrico, Giacomo Rossi, per tutti Jeff, nasce a Forno nel 1973. In questa terra di contrasti, tra il suono del fiume e il monte Contrario, nella cantina dei genitori, Giacomo si nutre di facce, storie, sentimenti, fatiche e fin da ragazzo segue le sue passioni fatte di musica e disegno. Frequenta il Liceo Gentileschi di Carrara e poi, appassionatosi sempre più alla pittura, i corsi dei professor Walter Tacchini e Andrea Granchi all’Accademia di belle arti. Negli stessi anni, ispirato dai ’cantastorie’ del paese, suona la chitarra e viaggia nell’ascolto più profondo del cantautorato d’eccellenza e nel mondo della musica. Spinto dalla passione per la storia dell’arte, intraprende anche numerosi viaggi e si avvicina alla pittura ’informale’, allo stile degli ’irascibili’, caratterizzato dal rifiuto di qualsiasi forma, figurativa o astratta, costruita secondo canoni razionali. Realizza numerose opere e prende parte a rassegne personali e collettive. Contestualmente si avvicina anche alla fotografia per raccontare in maniera impersonale realtà sociali e culturali e situazioni diverse incontrate nel cammino. In questo piccolo ma intenso percorso espositivo, con la sua pittura informale, fatta di colori, luci, forme astratte ed espressive, Jeff trascina l’osservatore dentro emozioni e sensazioni prive di qualunque connotazione oggettiva, guidate solo dal segno e dal colore, portandolo in un altrove immaginifico, irragionevole, inafferrabile.