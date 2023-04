La pittura di Bertoneri incontra la musica di Luisi

Terzo appuntamento con “Note di pittura”, la rassegna artistica organizzata da Aics Massa Carrara, che presenta il pittore Samuele Bertoneri e il musicista Alessandro Luisi. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, che hanno visto un coinvolgimento sempre maggiore di pubblico anche tra i più giovani, Aics Massa-Carrara ripropone, sabato alle 17, il suo innovativo format di “smart event” nella sala del MUG2, al terzo piano del palazzo del Museo Diocesano di Massa in via Ghirlanda, 24. Saranno presentati insieme un pittore e un musicista, giovani talenti del territorio. Il pittore Samuele Bertoneri, che ha studiato all’Accademia di belle arti di Carrara e nel corso degli anni, ha sviluppato un percorso artistico originale, influenzato dalla cultura punk. Le sue opere, ispirato anche ai grandi maestri della pittura figurativa, quali Bosch e Doré, sono tutte da scoprire.

Il musicista Alessandro Luisi, appena ventenne, che ha da sempre la musica nel sangue e sogna di affermarsi sulla scena internazionale. Studia musica alla DM di Montignoso ed è membro di due band sia come chitarrista, sia come voce. Compone spaziando dal rock al blues e presenterà brani inediti. Aics, con queste iniziative, vuole far conoscere i giovani artisti emergenti del territorio dando loro la possibilità di mettersi in mostra in uno spazio culturale nuovo e accessibile a tutti. L’accesso è gratuito e su prenotazione.

(Info. numero 338433939)