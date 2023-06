"La pista ciclabile del lungomare a Cinquale intitolata a Pantani"

La pista ciclabile del lungomare di Cinquale sarà intitolata al ‘pirata’ Marco Pantani. A lanciare la proposta è stata l’associazione Pro Loco Montignoso che a maggio ha presentato richiesta ufficiale a palazzo civico per intitolare la rinnovata pista del lungomare al campione. Un’idea che ha trovato in questi giorni il sostegno della giunta del sindaco Gianni Lorenzetti. La motivazione? "Ricordare un campione sportivo che ha compiuto imprese memorabili nel suo percorso di vita è uno strumento atto a dimostrare riconoscenza affetto – sottolinea l’amministrazione – Marco Pantani, nato a Cesena il 13 gennaio 1970 e deceduto a Rimini il 14 febbraio 2004 a soli 34 anni, è ritenuto da tutti il più forte scalatore di sempre, con grandi doti di fondo oltre che di scattista: ottenne 46 vittorie in carriera con i migliori risultati nelle corse a tappe, vincendo la medaglia di bronzo ai Mondiali in linea del 1995. Al di là delle controversie e delle dubbie circostanze della sua morte e alla sua condotta, Pantani rimarrà un indimenticabile campione del ciclismo che ha saputo rialzarsi a ogni caduta e superare con caparbietà diversi incidenti, dando prova di una forza di volontà che lo ha sempre contraddistinto. Il ‘pirata’ rimarrà un atleta memorabile, un uomo che in sella alla sua bicicletta ha saputo incantare intere generazioni di sportivi e appassionati, giovani e meno giovani, addetti ai lavori e non solo. Uno sportivo dal talento e dal coraggio ineguagliabili, soprattutto un ragazzo venuto a mancare troppo presto".

Proposta approvata all’unanimità in giunta e che ora dovrà passare al vaglio del parere decisivo del Prefetto. Dopo il via libera da parte della Prefettura poi il percorso dovrebbe essere in discesa. L’idea per far conoscere a tutti la nuova intitolazione della ciclabile è di porre targhe segnaletiche sugli estremi della pista in collaborazione con la Pro Loco di Montignoso che ha lanciato la proposta.