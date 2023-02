La pioggia non ferma il Cammino di Aronte

Il tempo incerto non ha fermato la prima escursione dell’anno organizzata dalla sezione di Carrara del Cai lungo il Cammino di Aronte. Domenica una cinquantina di persone si sono presentate puntuali alla partenza fissata per le 8.30 in piazza Alberica per andare alla scoperta della città e dei suoi borghi a monte seguendo le tracce della sirena attraverso una delle tappe legate alla leggenda dell’aruspice etrusco che aveva preso dimora fra le cave di Carrara. La comitiva da piazza Alberica è salita fino al cimitero di Marcognano per poi proseguire lungo uno stradello sterrato e arrivare in località Carmagnola dove inizia anche il Sentiero dei Cavatori che conduce a Gragnana. L’escursione è proseguita per risalire fino al paese di Noceto e poi scendere a Sorgnano, arrivare al Parco della Padula e tornare a Carrara. Nel programma delle attività sociali del Cai ci sono altre due uscite già programmate sul Cammino di Aronte da segnare a calendario. Il 12 marzo Nazzano, Monte Oliveto, La Foce, Canaletto e rientro a Carrara. Un viaggio che porterà gli escursionisti sopra le colline del Candia camminando fra i filari di vigne e affrontare l’affascinante Scalinata del Littorio. Il 7 maggio la tappa di Fossola, Moneta, Canepari, Fontia, Santa Lucia e ritorno a Fossola. In questo caso l’escursione toccherà il suggestivo Castello di Moneta, lo storico borgo di Fontia e quello di Santa Lucia, un balcone panoramico che permette nelle giornate limpide di aprire lo sguardo sulle Alpi Liguri fino alla Corsica e all’Arcipelago Toscano.